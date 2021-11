Wieso die Faxnutzung als kritisch eingestuft wird

IT-Channel

Hand aufs Herz: Faxen Sie (oder Ihre Kunden) noch? Bei Behörden, Justiz oder auch im Gesundheitswesen gehört die Technik jedenfalls regelmäßig noch zum gut genutzten Inventar. Datenschutzbeauftragte der Länder warnen zuletzt aber, dass es kritisch sei, Faxgeräte noch zum Dokumentenversand zu nutzen.

Mittlerweile sei der Faxversand durch technische Veränderungen informationstechnisch als unsicheres Kommunikationsmittel einzustufen, heißt es etwa vom obersten hessischen Datenschützer (hier geht’s zur kompletten Mitteilung). Wurde früher zwischen Sender und Empfänger noch eine direkte Verbindung aufgebaut, ist das mittlerweile anders: „Bei der heutzutage weit überwiegend genutzten paketvermittelten Übertragungsmethode als Fax over IP (FoIP) über das Internet oder bei der Nutzung von Diensten, die Faxe automatisiert in E-Mails umwandeln, werden die Daten in der Regel nicht verschlüsselt und damit ungeschützt übertragen.“ Insbesondere, wenn personenbezogene Daten einen hohen Schutzbedarf aufweisen, könne das einen Verstoß gegen Art. 5 und Art. 32 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) darstellen.

Doch auch wenn Faxen nicht in jedem Fall gegen die DSGVO verstößt, sei es doch generell problematisch: „Faxdienste enthalten in der Regel keinerlei Sicherungsmaßnahmen, um die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten. Sie sind daher in der Regel nicht für die Übertragung personenbezogener Daten geeignet“, heißt es etwa aus Bremen über die heute üblichen Nachfolger klassischer Faxgeräte, die die eingehenden Faxe in eine E-Mail umwandeln und an E-Mail-Postfächer weiterleiten. Für den sicheren Versand personenbezogener Daten werden Ende-zu-Ende verschlüsselte E-Mails empfohlen – oder auch die Post.