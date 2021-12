Spielespaß in der Buchhandlung

Jörg Braunsdorf hat sein Sortiment erweitert: Die Tucholsky-Buchhandlung im Herzen Berlins bietet jetzt auch eine Vielzahl an Spielen an. „In den vergangenen 2 Jahren haben wir einfach gemerkt, dass die Nachfrage nach Gesellschaftsspielen stark gestiegen ist“, erklärt der Buchhändler. Eine kleine Auswahl an Spielen hatte er auch vorher schon, aber jetzt hat der Spielespaß seine eigene Abteilung mit mehreren prall gefüllten Regalen bekommen. Um das erweiterte Angebot bekannt zu machen, hat Braunsdorf zu einem Spieleabend unter 2G+-Bedingungen eingeladen.