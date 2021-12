B2B Media Days 2022 am 31. Mai mit neuer Location und neuem Konzept

Aus den Unternehmen

Save the Date: Fachmedienmacher:innen und B2B-Media-Expert:innen kommen am 31. Mai 2022 zu den B2B Media Days 2022 – Kongress der Deutschen Fachpresse im Palais in der Kulturbrauerei in Berlin zusammen. Gemeinsam diskutieren Sie die aktuellen Herausforderungen und Chancen der B2B-Medienbranche, erhalten Insights in spannende Business Cases und haben die Möglichkeit, sich mit ihren Branchenkolleg:innen und B2BPartner:innen zu unterhalten.

Neues Konzept: Eintägiger Kongress und virtuelle themenbezogene Sessions

Die B2B Media Days präsentieren sich 2022 mit einem neuen Konzept, um die Themen der Branche noch gezielter und fokussierter diskutieren zu können. Neben dem PräsenzKongresstag im Mai in Berlin, ergänzen in den Wochen und Monaten davor und danach virtuelle Workshops zu verschiedenen Themenbereichen, wie unter anderem Digitalisierung oder Employer Branding, das Programm. Teilnehmende erhalten Einblicke, Tipps und Beispiele für die eigene tägliche Arbeit im Unternehmen. Die digitalen Veranstaltungen ermöglichen eine ortsunabhängige Teilnahme und fördern den Austausch in einer noch größeren, breit gefächerten Gruppe.

Preisverleihung und Netzwerken bei der B2B Media Night

Feierlicher Höhepunkt mit vielen strahlenden Gesichtern am Abend des Kongresstags ist im Rahmen der B2B Media Night wieder die Verleihung der Awards „Fachmedium des Jahres“ und „Fachjournalist:in des Jahres“. Die besten Fachmedienangebote in insgesamt acht Kategorien sowie die drei besten fachjournalistischen Print- und Onlinebeiträge werden ausgezeichnet. Im Anschluss lädt die Deutsche Fachpresse zum Feiern und Netzwerken auf der B2B Media Night ein. Der Award „Fachmedium des Jahres“ wird von den Branchenpartnern Jobware und GRÜN NTX unterstützt. Kongress-Veranstalter ist die Deutsche Fachpresse. Alle Programmdetails werden in den kommenden Wochen auf der Website der B2B Media Days – Kongress der Deutschen Fachpresse veröffentlicht.

Informationen zum Kongress finden Sie auch in den sozialen Medien unter dem Hashtag #b2bmediadays22.