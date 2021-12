Die Liebe als Lebensthema

Bücher und Autoren

Der italienische Schriftsteller Fabio Volo, der in seinem Heimatland auch als TV-Moderator und Schauspieler bekannt ist, hat 12 Romane verfasst, die sich allesamt mit dem Thema Liebe in seinen unterschiedlichsten Formen befassen.

So auch sein neuester Roman „Una vita nuova“ (frei übersetzt „Ein neues Leben“), der direkt nach Erscheinen Platz 1 der italienischen Bestsellerlisten belegt.

Zum Inhalt: Zwei Freunde fahren in einem alten roten Fiat 850 Spider durch Italien. Sie sind in den Vierzigern: Andrea wartet auf eine Entscheidung, die sich auf sein Liebesleben auswirken wird. Paolo steckt mitten in einer Beziehungs-, Identitäts- und Lebenskrise. Beide sehnen sich nach der einst gelebten Leichtigkeit ihrer Jugend zurück.

Deutsche Versionen der Romane von Fabio Volo sind im Diogenes Verlag erhältlich. Zu einer Übersetzung von „Una vita nuova“ ist aktuell noch nichts bekannt,