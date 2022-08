In Zeiten des Sparens: Vorteil Taschenbuch?

Die steile Preisentwicklung in vielen Bereichen mit Verschlimmerungsperspektive im Herbst drückt heftig aufs Konsumklima, so das aktuelle GfK-Barometer. Die Sparneigung steigt und in den Supermärkten wird vermehrt zu den (allerdings auch verteuerten) Eigenmarken gegriffen. Und im Buchmarkt? Wird analog zu Mortadella statt Serrano vermehrt zum Taschenbuch gegriffen?