Bücher zum »Weltkindertag«

Am 20. September ist „Weltkindertag“: In über 145 Staaten der Erde wird dann wieder auf die besonderen Bedürfnisse der Jüngsten und auch auf ihre Rechte aufmerksam gemacht, die ihnen oft genommen werden.

Viele Verlage greifen das Thema mit aktuellen Publikationen auf, die sich an die junge Zielgruppe richten. Hinzu kommen Titel, die Kindern die Demokratie erklären oder sie bei der Identitätsfindung bestärken. Am Verkaufsort in der Buchhandlung lassen sich mit dem facettenreichen Angebot leicht Aktionstische gestalten.