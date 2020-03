»Buchhandelspraxis« bietet Tipps für Aktionen

Buchhandel, In eigener Sache

„Wie funktioniert das? Was bringt’s?“ Dies sind journalistische Grundfragen der buchreport-Redakteure, wenn sie im Gespräch mit Buchhändlern auf der Suche nach originellen Konzepten und nachhaltigen Ideen mit Mehrwert für den Standortbuchhandel sind.

Dass dabei jede Buchhandlung auf ihre Art einzigartig ist, zeigt sich nicht nur in der Sortimentsgestaltung, sondern auch in der Wareninszenierung, dem Kundenservice, bei Veranstaltungen und sonstigen Aktionen. Ein solcher individueller Ansatz wird auch wöchentlich im buchreport.express auf Seite 5 in der Rubrik „Vor Ort“ vorgestellt. Diese kompakt aufbereiteten Ideen und Tipps hat die Redaktion in einem Online-Portal zusammengeführt und um weitere Buchhandelspraxis-­Artikel ergänzt:

Die aktuell rund 180 Beiträge sind ein Erfahrungspool, aus dem andere Buchhändler schöpfen können.

Darin werden Ansatz und Aufwand sowie das Ergebnis der Aktionen bzw. Maßnahmen skizziert, um Anhaltspunkte zu geben, ob der Ansatz vielleicht auch andernorts (modifiziert) funktionieren kann.

Die Beiträge im Portal lassen sich nach Zielgruppe, Format oder Anlass filtern oder auch gezielt nach Schlagwort durchsuchen.

Wöchentlich kommen neue Inhalte dazu.

Zu finden ist die „Aktionen vor Ort“-Sammlung unter buchreport.de/news/buchhandelspraxis