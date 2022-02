Schweiz im Plus, aber mit Abstrichen

Der Deutschschweizer Buchmarkt hat im Januar deutlich zweistellige Wachstumsraten verzeichnet, nachdem im Vorjahresmonat die Umsätze Lockdown-bedingt eingebrochen waren. Dass die Zuwächse nicht so massiv ausfallen wie etwa in Österreich, liegt auch daran, dass der stationäre Handel in der Schweiz vor einem Jahr nur in der zweiten Monatshälfte schließen musste und entsprechend prozentual weniger Umsatz verlor.