Holtzbrinck Digital investiert verstärkt und baut sein Investmentteam aus

Aus den Unternehmen

Holtzbrinck Digital verstärkt sein Team mit den Investment Directors Dominic Regehr und Jannik von Wallis. Neben Marc-Orell Dedorath, der sich wie bisher um die Content-Beteiligungen kümmert, betreut Dominic Regehr die Science Investments und Jannik von Wallis den Bereich Education.

Julian Oei, CEO von Holtzbrinck Digital: „Ich freue mich sehr, mit Dominic und Jannik zwei erfolgreiche Investment Professionals aus dem Media- und Technologiebereich für uns zu gewinnen. Wir haben uns in den letzten Jahren vor allem auf unsere Aufgabe als Company Builder fokussiert und insbesondere unsere hundertprozentigen Töchter wie Digital Science erfolgreich beim Wachstum unterstützt. Das Holtzbrinck Digital Portfolio umfasst daneben auch äußerst erfolgreiche Beteiligungen wie Amboss, Lecturio, Inkitt oder etwa Frontiers, den am stärksten wachsenden Scientific Publisher weltweit. Wir halten ständig Ausschau nach attraktiven Investment-Möglichkeiten in den Bereichen Science, Education und Content. Dominic und Jannik werden das Team mit ihrer Expertise hervorragend ergänzen.“

Der neue Investment Director Dominic Regehr ist Betriebswirt und war zuvor bei ProSieben als M&A-Manager für den Aufbau eines Beteiligungportfolios im Online-Bereich zuständig. Zu seinen Aufgaben gehörten die Umsetzung der Beteiligungen sowie die strategische und finanzielle Einordnung. Davor unterstützte Regehr die internationale Expansion beim Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 Group SE.

Jannik von Wallis kommt von der ProSieben Beteiligungstochter NuCom Group, bei der er als Investment Manager für die Portfolio-Unternehmen verantwortlich war. Dort kümmerte er sich um das Business Development, die aktive Weiterentwicklung sowie das Wachstum des Portfolios (M&A). Weitere Transaktionserfahrung hat von Wallis bei Roland Berger im Bereich Corporate Finance mit dem Schwerpunkt Private Equity gesammelt, wo er Investoren im Rahmen des Due Diligence-Prozesses betreut hat.

Jannik von Wallis zu seinem Start bei Holtzbrinck Digital: „Es macht mich stolz, namhafte Unternehmen wie Lecturio zu betreuen und mich um weitere EdTech-Investments zu kümmern. Mein Ziel ist, Holtzbrinck Digital im Bereich der Digital Education-Anbieter zur ersten Anlaufstelle zu machen, um gemeinsam zu wachsen und weitere erfolgreiche Unternehmen zu etablieren.“

Dominic Regehr ergänzt: „Das klare Profil von Holtzbrinck Digital mit seinen wachstumsstarken Segmenten hat mich besonders überzeugt. Ich freue mich auf die Herausforderungen, als Investment Director zukunftsträchtige Unternehmen im SciTec Umfeld zu identifizieren und diese für eine Beteiligung durch Holtzbrinck Digital zu gewinnen.“

Das gesamte Investmentteam berichtet an den Holtzbrinck Digital CEO Julian Oei.