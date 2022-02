Österreich mit einem trügerischen Umsatzplus

Der österreichische Buchmarkt hat den Januar 2022 mit einem massiven Plus gegenüber 2021 abgeschlossen. Das war zu erwarten: Im Januar 2021 war der Einzelhandel in Österreich aufgrund der Pandemie geschlossen, der Umsatz des stationären Handels um knapp 75% eingebrochen. Auch wenn sich der Buchumsatz im Vergleich zum Lockdown-gebeutelten Vorjahr stark erholt hat, kommt er noch nicht an die Ergebnisse des Januars 2020 heran, wohl auch, weil in Österreich weiterhin striktere Regeln für den Buch- und Einzelhandel gelten: Zutritt wird nur Geimpften und Genesenen gestattet.