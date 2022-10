Wie Medienhäuser und Talente die Arbeit neu aushandeln

Human Resources, Management, Markt, Verlage

Der Generationenwechsel in der Buch- und Medienbranche ist in vollem Gang. Gesucht werden Menschen mit Erfahrungen in digitalen Geschäftsmodellen und Technologie, kreative Inhalte-Menschen und Vermarkter sowie neue Führungskräfte. Doch die Talente sind auch anderswo begehrt.

Wie Arbeitgeber sich verändern müssen und wie sie den Herausforderungen des Arbeitsmarktes begegnen, haben Karsten Bich

(Deutsches Institut für Normung (DIN)), Marlene Billmann (Carlsen Verlag), Lisa Eckstein (Junge Verlags- und Medienmenschen) und Urban van Melis (Ullstein Buchverlage) im buchreport-Talk auf der Frankfurter Buchmesse diskutiert.

Hier geht es zur Aufzeichnung: