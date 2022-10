Gerhard-Jürgen Hogrefe, Gesine Klack und Helmut Stadeler erhalten Goldene Nadel

Aus den Unternehmen

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ehrte heute im Rahmen der Frankfurter Buchmesse Gerhard-Jürgen Hogrefe, Gesine Klack und Helmut Stadeler mit der Goldenen Nadel. Sie erhalten die Auszeichnung für ihre außergewöhnlichen Verdienste für die Buchbranche. Die Goldenen Nadeln überreichte Vorsteherin Karin Schmidt-Friderichs.

„Der Börsenverein ehrt heute drei Personen – zwei Verleger und eine Buchhändlerin –, die sich jeweils mehr als 15 Jahre lang ehrenamtlich in ihrer Freizeit für den Börsenverein engagiert haben. Alle drei haben dabei ganz unterschiedliche Akzente gesetzt: Gerhard-Jürgen Hogrefe hat sich verlässlich und ausdauernd für die rechtlichen Rahmenbedingungen der Branche engagiert. Gesine Klack setzte sich mit ansteckender Begeisterung vor allem für die Leseförderung ein und gestaltete im Vorstand des Landesverbands Nordrhein-Westfalen die Fusion mit dem Bundesverband mit. Als Vertreter der Landesverbände legte Helmut Stadeler besonderen Wert auf die Zusammenarbeit und ein gleichberechtigtes Miteinander zwischen Landesverbänden und Bundesverband. Deswegen verleiht unser Verband heute, hier auf der Frankfurter Buchmesse dreimal die Goldene Nadel“, sagte Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins.

Dr. Gerhard-Jürgen Hogrefe ist promovierter Psychologe und Leiter des Hogrefe Verlags in Göttingen. Von 2007 bis 2015 war er Mitglied im Branchenparlament des Börsenvereins, engagierte sich von 2015 bis 2021 im Ausschuss für Verlage und war viele Jahre als Vertreter der Verlage in der VG Wort aktiv. Als Mitglied des Urheber- und Verlagsrechts-Ausschusses, dem er seit 2007 angehört und dessen Vorsitzender er 15 Jahre lang war, setzt er sich für das Urheberrecht ein.

Gesine Klack führte von 1983 bis 2018 die Traditionsbuchhandlung Krüger im ostwestfälischen Versmold, 1996 eröffnete sie ihre zweite Buchhandlung in Werther. Im Börsenverein engagierte sie sich von 1996 bis 2012, u.a. in der Abgeordnetenversammlung, anschließend im Branchenparlament, in der AG Pro sowie neun Jahre Ausschuss für den Sortimentsbuchhandel. Von 1999 bis 2011 war Gesine Klack Mitglied im Vorstand des Landesverbandes NRW, u.a. als stellvertretende Vorsitzende und als Sprecherin Handel.

Helmut Stadeler ist Verleger beim Verlag Bussert Stadeler, den er 1995 mit Frank Bussert zusammen in Jena gründete. Seit 2001 ist er Mitglied im Vorstand des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, seit 2010 dessen Vorsitzender. Als Vertreter der Landesverbände hat er zudem von 2011 bis 2021 die Geschicke des Börsenvereins im Bundesvorstand mitgestaltet.

Der Börsenverein verleiht die Goldene Nadel an Personen, die sich in besonderer Weise im Verband engagieren oder außerhalb des Verbandes um das Buch und die Buchbranche besonders verdient gemacht haben. Bisherige Träger sind u.a. Frank Sambeth, ehemaliger CEO der Verlagsgruppe Random House und mittlerweile bei Sovendus tätig, Matthias Ulmer, Verleger des Eugen Ulmer Verlages und Oliver Zille, Direktor der Leipziger Buchmesse.