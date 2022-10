Thalia-Kommunikatorin Eva Simmelbauer empfiehlt einen Krimi

Bücher und Autoren

Eva Simmelbauer hat die Leitung der Unternehmenskommunikation des Buchhandelsmarktführers Thalia übernommen. Ihr Buchtipp:

„Ich lese gerade Henri Faber, ein österreichischer Autor, der mir bisher noch völlig unbekannt war. Ich bin ein großer Fan von Krimis und Thrillern, lese sehr gerne deutschsprachige Autoren. Zugleich bin ich immer wieder auf der Suche nach mir noch unbekannten Autoren. Ich weiß, eigentlich heißt es ‚don’t judge a book by its cover‘, aber der Einband von ‚Kaltherz‘ hat dann doch meine Aufmerksamkeit erregt, weil er optisch und haptisch toll gestaltet ist. Noch mehr angesprochen haben mich aber die Empfehlungen von Arno Strobel und Romy Hausmann. Ich verehre beide sehr. Es hat einen Moment gedauert, bis ich mit dem Erzählstil zurechtkam, mittlerweile hat mich das Buch in seinen Bann gezogen, die Handlung ist temporeich und spannend – ein absoluter Pageturner. Faber erzählt abwechselnd aus der Ich-Perspektive von Marie, Kim, Clara und Jakob, auch das macht den Reiz des Buches aus. Es gibt immer wieder unerwartete Wendungen, was es einem schwer macht, das Buch wegzulegen. Aktuell bin ich bei der Hälfte des Buches und das Einzige, was mir daran nicht gefällt, ist, dass ich mir wahrscheinlich eine Nacht um die Ohren schlagen werde, um die Auflösung zu erfahren.“

Henri Faber Kaltherz, 416 S., 16,95 €, dtv, ISBN 978-3-423-22012-5