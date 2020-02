Sandra Thoms neu in der Geschäftsführung von Bedey Media

Personalia

Sandra Thoms gehört seit Januar 2020 zur Geschäftsführung von Bedey Media. Somit hat das Unternehmen jetzt eine Doppelspitze: Während Björn Bedey das Hamburger Büro, die Fachbuch-Imprints sowie die Verlagsservices betreut, fallen die Belletristik-Verlage und das Frankfurter Büro in Thoms‘ Zuständigkeit.

Sandra Thoms hatte für Springer in Heidelberg und Brockhaus in Mannheim gearbeitet, bevor sie 2007 den Verlag Dryas gründete, der Anfang 2019 unter das Dach von Bedey Media schlüpfte. Im Zuge dessen wurde Thoms Gesellschafterin der Gruppe. Als Geschäftsführerin möchte sie jetzt u.a. die Schwerpunkte der Belletristik-Verlage neu setzen.

Die doppelte Geschäftsführung soll den inhaltlichen und strukturellen Veränderungen der vergangenen Monate Rechnung tragen. 2019 war ein ereignisreiches Jahr für Bedey Media: Im Zusammenhang mit der Integration mehrerer Belletristik-Verlage – darunter Dryas – eröffnete die Verlagsgruppe ein Büro in Frankfurt am Main.

Jetzt ist „die Mannschaft so weit komplett“, sagte Björn Bedey kürzlich im buchreport-Interview (plus) – und erklärte die Bedey-Standortpolitik: „Wenn wir neue Verlage aufnehmen, die lokal verwurzelt sind, macht es keinen Sinn diese umzupflanzen. In Frankfurt waren es zwei bzw. drei Verlage mit einer intakten Infrastruktur vor Ort, die wir auch so übernehmen wollten. Insgesamt arbeiten einige Mitarbeiter der Bedey Media auch im Homeoffice, da spielt der Unternehmenssitz ohnehin keine große Rolle mehr. Unsere Zentrale bleibt aber in Hamburg – von da aus hat man einen guten Blick auf unser Land.“