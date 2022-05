Reuffel eröffnet Concept Store in Koblenz

Buchhandel, Einzelhandel, Handel

Der Koblenzer Regionalfilialist Reuffel fiel zuletzt durch die Übernahme eines Spielwarenladens auf. Nun hat er mit dem Bazaar of Wunderbar am 21. Mai einen Concept Store für Geschenke in der Koblenzer Altstadt eröffnet.

An der Liebfrauenkirche wurden die Türen der durch die Zweiheit Innenarchitekten komplett neu gestalteten

Verkaufsräume geöffnet. Der Ladenbau setze Maßstäbe bei der Kombination ungewöhnlicher Materialien und der Beleuchtung, so Reuffel. Produkte mit besonderem Design und sehr oft mit regionalem Bezug stünden im Zentrum des Sortiments. „Unser Fokus liegt dabei auf selbst entwickelten und produzierten Geschenkideen.“, so Reuffel-Verkaufsleiterin Chantal Holzknecht.

Der Bazaar of Wunderbar ist eine eigenständige Marke der Buchhandlung Reuffel und verfolgt ein eigenes Konzept. „Wir haben darüber hinaus mit der Koblenz-Touristik eine Kooperation vereinbart. Die Marke

Visit.Koblenz hat einen authentischen Auftritt in den sozialen Netzwerken und erreicht mit Formaten wie ‚Electronic Wine‘ oder ‚Blaue Stunde‘ neue Zielgruppen. Denjenigen möchten wir gemeinsam eine Anlaufstelle in Koblenz bieten. Zudem ist unser Team touristisch geschult und kann Besucherinnen und Besucher inspirieren – zum Beispiel für coole Orte und Events, die man besuchen kann.“, ergänzt Robert Duchstein, Geschäftsführer der Buchhandlung Reuffel.