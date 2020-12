Paula Roose schreibt über den Schlüssel zur Weihnachtsfreude

Bücher und Autoren, Selfpublishing

Paula Roose hat eine ganze Reihe an literarischen Adventskalendern geschrieben. Drei Bände der Reihe „Wunder kommen leise“ stehen aktuell auf der BoD-Bestsellerliste. Im buchreport-Interview erzählt sie von ihrer Inspiration und dem Wunsch, ihren Lesern besinnliche Weihnachtsmomente zu schenken.

Worum geht es in Ihrem Buch?

In der Reihe „Wunder kommen leise“ geht es um Menschen, die einen Bruch in ihrem Leben erfahren haben und in der Adventszeit kleine Wunder erleben. Es sind Geschichten über Scheitern und Neubeginn, Trauer und Hoffnung, Schuld und Vergebung und über die Schwere und Leichtigkeit des Lebens. Dabei wird der „Schlüssel zur Weihnachtsfreude“ unter den Protagonisten von Band zu Band weitergereicht. Die Reihe startet mit Johannes, der durch eine Depression seine Firma nicht weiterführen konnte und schon seit Jahren von Hartz IV lebt. An einem nasskalten Abend im Advent nimmt er spontan einen Obdachlosen mit nach Hause, um ihn vor dem Erfrieren zu bewahren. Zum Dank bekommt er einen Schlüssel geschenkt und dieser Schlüssel hilft ihm, zurück ins Leben zu finden.

Was hat Sie zum Schreiben eines literarischen Adventskalenders inspiriert?

Als meine Kinder klein waren, habe ich es sehr genossen, ihnen in der Adventszeit eine Geschichte vorzulesen, die uns jeden Tag ein Stück näher ans Weihnachtsfest herangebracht hat. Es war so ein schöner kurzer Haltepunkt in dieser sonst so hektischen Zeit. So wurde mir dieses Format gut vertraut und mir kam der Gedanke in den Sinn: Was wäre, wenn es mit jeder Kerze auf dem Adventskranz auch im Leben eines Menschen heller würde, wenn die Kerzen Namen hätten – Glaube, Hoffnung, Liebe und Frieden – und jemand in der Adventszeit genau diese Dinge findet? Das war der Anfang von „Wunder kommen leise“.

Für wen eignet sich das Buch als Lektüre?

Die Bücher sind am besten geeignet für Menschen, die gerne Weihnachtsgeschichten lesen und kurze, besinnliche Momente in der Adventszeit genießen möchten, um an das zu denken, worum es an Weihnachten eigentlich geht. Für Kinder ab 8 Jahren gibt es den Adventskalender „Arvid und das uralte Versprechen“, der die Weihnachtsgeschichte um Jesus und Maria mit Schwerpunkt auf den historischen Kontext erzählt. Speziell für die ältere Generation gibt es „Ein Platz für dich“, eine Geschichte, die in Ostpreußen spielt und sich an einer wahren Begebenheit orientiert. Gerne werden die Bücher auch als Geschenk genutzt, wie ich aus vielen begeisterten Rezensionen erfahren habe.

Denken Sie schon an weitere Bücher?

Die gesamte Reihe „Wunder kommen leise“ wird im nächsten Jahr als Hörbuch erscheinen. Darüber hinaus arbeite ich an einem neuen Fantasy-Roman, der 2022 erscheinen soll.

Wie erreichen Sie Ihre Leser?

„Wunder kommen leise“ hat sich von ganz allein zu einem Bestseller entwickelt. Leser finden meine neuen Bücher in der Regel in den Online-Shops auf den dortigen Autorenseiten und immer mehr auch im lokalen Buchhandel.

