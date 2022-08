BoD startet Schreibplattform WriteControl

Bücher und Autoren, Selfpublishing

Der Selfpublishing-Dienstleister BoD startet mit WriteControl eine Schreibplattform für Autorinnen und Autoren, mit der die Buchveröffentlichung vereinfacht werden soll.

WriteControl ist eine „All-In-One“-Schreibplattform mit Funktionen zur Plot- und Figurenentwicklung, zum Verfassen und Bearbeiten von Texten sowie zum Erstellen und Export von Manuskriptdateien für die Buchveröffentlichung, beschreibt das Unternehmen. Die Details:

Die Plattform bietet unter anderem Zugriff auf Figurensteckbriefe, Schreibziele und -statistiken.

Eine Kapitelgliederung soll der Überprüfung der inhaltlichen Kohärenz dienen. Es gibt Notizfunktionen, die Erstellung von Mindmaps ist möglich, ein Texteditor mit Formatierungshilfe und eine automatisierte Fußnotenverwaltung.

Rechercheergebnisse wie Bilder, Dokumente und Webseiten können per Upload an einem Ort gesammelt werden.

Sprach-Tools wie ein integriertes Wörterbuch, eine Synonym-Suche, eine Online-Enzyklopädie sowie Korrekturhilfen und ein Detektor für Wortwiederholungen sollen die Schreibenden bei der Texterstellung unterstützen.

Für den Export von Manuskripten ermöglicht WriteControl die Konvertierung des Buchtextes in eine Word-Datei, ein druckfähiges PDF oder eine E-Pub-Datei sowie in eine Ansicht als HTML-Datei. Die Schreibplattform übernimmt zudem die Formatierung von Texten in ein gewünschtes Buchformat.

Titelei-Seiten können verwaltet und gestaltet werden.

Die Entwicklung von WriteControl startete 2016 als Projekt einer Autorin in Frankreich. 2021 übernahm BoD die Plattform und entwickelte sie weiter. Heute zählt WriteControl über 35.000 Nutzerinnen und Nutzer, umfasst über 50.000 Buchprojekte und besitzt eine aktive Schreibcommunity.

„Nach dem erfolgreichen Start von WriteControl in Frankreich erfolgt nun der schrittweise Roll-Out in weiteren europäischen Ländern, in denen BoD für Autorinnen und Autoren aktiv ist“, ergänzt Noémie Machner, WriteControl-Projektleiterin bei BoD. „Im Zuge der Internationalisierung entwickeln wir die Plattform kontinuierlich weiter. Neuestes Feature ist das kollaborative Schreiben, bei dem Autorinnen und Autoren zeitgleich im Team an einem Manuskript arbeiten können.“

WriteControl kann als kostenfreie Version und in einer umfassenderen Premium-Version mit zusätzlichen Funktionen für 6,90 Euro im Monat genutzt werden.