Österreich macht nach Weihnachten wieder dicht

Buchhandel, Handel

Der österreichische Handel – ausgenommen sind Lebensmittelgeschäfte und Apotheken – muss nach Weihnachten wieder zusperren und soll erst wieder 3 Wochen später am 18. Januar wieder öffnen dürfen. Das hat die österreichische Bundesregierung bekannt gegeben. Einziges Zugeständnis für den Handel: Die Abholung von Bestelltem, also „Click & Collect“, soll möglich sein.

Der jüngste Lockdown war erst am 6. Dezember zu Ende gegagngen. Seit 7. Dezember sind auch die Buchläden in Österreich wieder geöffnet, haben also anders als in Deutschland ein Weihnachtsgeschäft. Danach ist aber erst mal wieder für 3 Wochen Schluss. Es folgt der nunmehr 3. harte Lockdown in Österreich.

Österreichs Buchhandel im Minus

Im bisherigen Jahresverlauf lagen die österreichischen Buchumsätze nach 11 Monaten 5,5% unter Vorjahr, im stationären Buchhandel bei –13,8% (mehr hier).

In der Woche zwischen 1. und 2. Advent, der letzten Woche des 2. Lockdowns, betrug das Minus 44% im Gesamtmarkt und 81% im stationären Handel. Als die Läden in der Woche zwischen 2. Und 3. Advent wieder geöffnet hatte, wurden gegenüber der Vergleichswoche des Vorjahres ein 10%-Plus im Gesamtmarkt und +8% im stationären Buchhandel gemessen (Quelle: buchreport.express 51/2020, Daten: Media Control-Handelspanel).