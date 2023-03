Oschmann, Kneidl, Hager: Neu auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten

Bücher und Autoren

Dirk Oschmann ist Professor für Neuere deutsche Literatur an der Universität Leipzig und beschäftigt sich schon länger mit der Frage, was „Ost“ und „West“ in Deutschland eigentlich bedeuten. „Seit über 30 Jahren wird der Osten diffamiert“, brachte er es in einem „FAZ“-Interview auf den Punkt. Mit „Der Osten. Eine westdeutsche Erfindung“ ist Ende Februar bei Ullstein ein mehr als 200 Seiten langes Buch zum Thema erschienen. „Was bedeutet es, eine Ost-Identität auferlegt zu bekommen? Eine Identität, die für die wachsende gesellschaftliche Spaltung verantwortlich gemacht wird?“, fragt Oschmann darin. Nachdem der Titel in den vergangenen 3 Wochen auf Platz 2 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbuch stand, gelingt ihm in dieser Woche der Sprung auf Platz 1.

Laura Kneidl ist eine der erfolgreichsten Autorinnen des Bastei Lübbe-Labels Lyx. Das beweist sie jetzt erneut: „Vergiss uns. Nicht“ landet direkt nach Erscheinen auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik. Es ist der inzwischen 3. Band ihrer „Berühre mich nicht“-Reihe. Auch die Vorgängerbände, „Berühre mich. Nicht“ und „Verliere mich. Nicht“, die bereits 2017 und 2018 erschienen sind, wurden zu Bestsellern, wobei aber keiner der beiden Titel direkt zum Start den Spitzenplatz der Bestsellerliste erreichen konnte. Nach längerer Pause, in der Kneidl zahlreiche andere Buchprojekte umgesetzt hat, geht es jetzt also weiter mit der Romance-Reihe, die in der fiktiven Kleinstadt Melview spielt. Am 28. Juni erscheint mit „Zerbrich uns. Nicht“ der 4. Band.

Elise Kova setzt mit „Fire Fallen“ (Carlsen) ihre „Chroniken von Solaris“ fort. Nachdem Band 1 „Air Awoken“ im vergangenen Juli auf Platz 3 in die SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik einsteigen konnte, kann sich Band 2 zum Start direkt Platz 2 sichern. Darin geht es um die Windläuferin Vhalla, deren besondere Kräfte im Reich Solaris und in einem blutigen Krieg mehr als wertvoll sind. Da die Reihe in den USA bereits seit Längerem abgeschlossen ist, kann Carlsen auch schon einen konkreten Erscheinungsplan für die Übersetzungen der Folgebände angeben: Band 3, „Earth Ending“, kommt im August, gefolgt von „Water’s War“ im Januar und „Crystal Crown“ im August 2024.

Mike Hager, selbst ernannter „NFT-Papst“, legt mit „Inside NFT. Stars, Storys, Strategien“ (Finanzbuch) nach „Reich mit NFTs“ sein zweites Buch zum Thema NFTs, also Non-Fungible Tokens, vor. Dieses Mal hat Hager sich gemeinsam mit seinem Verlag Finanzbuch ein Extra überlegt: Mit dem Kauf des Buches erhalten Leserinnen und Leser ein kostenloses NFT, das von dem bekannten NFT-Künstler Marco Mori gestaltet wurde. Die Kombination aus Sachbuch und NFT-Geschenk landet in dieser Woche neu auf Platz 3 der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Sachbuch.

Tillmann Bendikowski und Sabine Knor haben mit „Sagenhafte NORDGeschichten“ bei Penguin einen „Reiseführer“ für die „geheimnisvolle Vergangenheit Norddeutschlands“ vorgelegt, wie es im Untertitel heißt. Der promovierte Historiker und die Politikwissenschaftlerin zeichnen darin in 14 Geschichten die Vergangenheit von Städten wie Ahrensburg, Lübeck und Neustrelitz nach. Der Titel landet in dieser Woche neu auf Platz 10 der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Sachbuch.

Hier geht es zu den aktuelle SPIEGEL-Bestsellerlisten