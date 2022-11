Orell Füssli präsentiert Wachstumsstrategie

Handel, Markt

Im Rahmen des Kapitalmarkttages 2022 hat das Schweizer Unternehmen Orell Füssli Einblick in seine Geschäftsbereiche und die strategischen Prioritäten für die Zukunft gewährt. Mit dieser Wachstumsstrategie will man bis 2028 einen Umsatz von 300 Mio Franken erreichen. Teil der Strategie sind die Expansion des Bestandsgeschäfts sowie der Aufbau neuer digitaler Geschäftsfelder.

Orell Füssli positioniert sich auch als Systemanbieter für Sicherheitslösungen und Identifikationssysteme. Dazu heißt es in der Pressemitteilung: „Bei der Wachstumsstrategie von Orell Füssli stehen mit Sicherheit und Bildung zwei wichtige gesellschaftliche Trends im Mittelpunkt. Im Lern- und Bildungsbereich dominiert die zunehmende Digitalisierung und das lebenslange Lernen des Einzelnen. Beim Thema Sicherheit geht es um den Schutz von Wert- und Identitätsdokumenten gegen Missbrauch und Fälschung.“ Zusätzlich sei man Marktführer im stationären und online Buchhandel sowie Anbieter von Lernmedien.

Zum Ausbau dieser Geschäftsbereiche plant Orell Füssli gezielte Investitionen, u.a. in den Aufbau neuer Technologiefelder. In den kommenden Jahren will das Unternehmen auch einen stärkeren Fokus auf Nachhaltigkeit setzen. Dazu seinen klare Zielvorgaben entwickelt worden.

Für Aktionäre und Aktionärinnen soll ein zusätzlicher Mehrwert geschaffen werden: Der Umsatz soll auf 300 Mio Franken und die EBIT-Marge auf 8% gesteigert werden, außerdem solle ein „substanzieller Anteil von 60-80% des Reingewinns als Dividende“ ausgeschüttet werden. Für das aktuell laufende Geschäftsjahr geht Orell Füssli von einer leichten Umsatzsteigerung und einer EBIT-Marge auf Vorjahresniveau aus.