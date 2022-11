Klüpfel, Kobr, Stern, Adler-Olsen: Neu auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten

Bücher und Autoren

Volker Klüpfel und Michael Kobr lassen ihren Kommissar Kluftinger einmal kurz im Allgäu ruhen und schicken ihre Leser stattdessen in einer neuen Reihe an die Côte d‘Azur. Dort plant der Gelegenheitsgauner Guillaume Lipaire die Suche nach einem sagenhaften Familienschatz und versammelt dazu eine Gruppe ungewöhnlicher Helfer um sich. „Die Unverbesserlichen. Der große Coup des Monsieur Lipaire“ (Ullstein) steigt in der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik neu auf Platz 8 ein. Zuletzt war das Autoren-Duo mit seinem 12. „Klufti“-Krimi „Affenhitze“ erfolgreich: Wochenlang belegte der Titel Platz 1 der Bestsellerliste. Bei der neuen Serie ist bereits Nachschub angekündigt: Der 2. Band, „Die Revanche des Monsieur Lipaire“, erscheint im Mai 2023.

Jussi Adler-Olsen ist seit über 20 Jahren weltweit einer der erfolgreichsten Autoren. Wenn der Däne einen neuen Spannungstitel vorlegt, kann sich sein Verlag dtv des Erfolgs gewiss sein. Jetzt ist „Natrium Chlorid“, der 2021 als Hardcover erschienene 9. Band der „Sonderdezernat Q“-Reihe, vom Verlag in die Zweitverwertung gegeben worden und steigt in der SPIEGEL-Bestsellerliste Taschenbuch Belletristik auf Platz 6 ein. Der vorherige Titel „Opfer 2117“ hatte es bis auf Platz 3 des Rankings geschafft. Ermittler Carl Mørck muss sich in „Natrium Chlorid“ mit einem Selbstmord befassen, der Spuren zu einem jahrzehntealten Fall aufweist.

Anne Stern hat mit ihrer Serie über die Hebamme Hulda Gold eine Bestseller-Saga erschaffen. Die Lehrerin und Autorin schickt ihre Romanfigur darin in die Realität der 1920er-Jahre in Berlin und landete damit bisher stets auf den Bestsellerlisten. Jetzt ist der 5. Band erschienen und auch „Fräulein Gold. Die Rote Insel“ (Rowohlt) springt direkt auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik. In dem Buch findet sich Hulda Gold zwischen den Fronten kommunistischer Gruppierungen und Nationalsozialisten wieder. Eine Bewährungsprobe steht ihr bevor. Der Rowohlt Verlag hat im Ranking noch einen weiteren Titel neu im Rennen: Nikola Hotel landet mit ihrem Liebesroman „Dark Ivy. Wenn ich falle“ direkt hinter Stern auf Platz 2.

Maxi Gstettenbauer ist seit rund zehn Jahren als Comedian auf Bühnen und im TV unterwegs, zugleich betreibt der gebürtige Straubinger verschiedene Podcasts und verdingt sich als Moderator. Dass er unter Depressionen leidet und häufig Panikattacken erlebt, ist auch ein Teil seines Lebens. Dem Vorbild Kurt Krömers folgend, macht Gstettenbauer in seinem Buch „Meine Depression ist deine Depression“ (Rowohlt) seine Erfahrungen jetzt öffentlich. In der Bestsellerliste Taschenbuch Sachbuch steigt er damit auf Platz 17 ein.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann gehört seit 2017 als FDP-Abgeordnete dem Deutschen Bundestag an und ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Nicht ganz zufällig schreibt sie also ein Buch über die Demokratie und die Pluralität von Meinungen, durch die Positionen immer wieder reflektiert und hinterfragt werden können. „Streitbar“, in dem sie die These behandelt, dass Frieden auch verteidigt werden muss, liegt bei dtv vor. In der Bestsellerliste Paperback Sachbuch steigt Strack-Zimmermann damit auf Platz 8 ein.