Leseförderung: Alarmsignale von überall

Bildungsmedien

Über 750.000 Menschen haben sich in der vergangenen Woche am Bundesweiten Vorlesetag beteiligt. Buchbranche, Politik, Medien: Das Echo war groß, die Laune gut. Der Realitäts-Check abseits der fröhlichen Veranstaltungen fällt allerdings ernüchternd aus. Sorgen sind angebracht, denn um das Lesen in Deutschland ist es zunehmend schlechter bestellt.

Gerade erst bestätigte die Bildungsstudie „Vorlesemonitor 2022“ eine signifikant ansteigende Zahl von Kindern, denen selten oder nie vorgelesen wird. Und auch die Impuls-Debatte, die der Bildungsverlag Cornelsen im Rahmen des Vorlesetags veranstaltete, machte die Misere deutlich.

Eine der Teilnehmerinnen war Wissenschaftlerin Nele McElvany, Leiterin des Instituts für Schulentwicklungsforschung an der TU Dortmund. Sie hat in diesem Jahr die Vergleichsstudie „IFS Schulpanel“ zur Lesekompetenz zwischen 2016 und 2021 vorgelegt, die Verdachtsmomente mit Zahlen unterfüttert:

19% der Schülerinnen und Schüler erreichen am Ende der 4. Klasse den Mindeststandard im Lesen nicht.

Die mittlere Lesekompetenz hat um 20 Punkte nachgelassen, das entspricht etwa einem halben Lernjahr.

Die Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern ist dabei keine alleinige Folge demographischer Veränderungen.

»Alarmiert. Geschockt.«

Jörg F. Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, berichtete, nach dem Lesen von McElvanys Studienergebnissen „alarmiert“ gewesen zu sein. Und „geschockt, dass wir so viel an Grund verloren haben in 2 Jahren“. Die aktuellen Studien zeigten ein Muster für die Situation nach über 2 Jahren Corona, dabei sei die Lage schon vor der Pandemie nicht gut gewesen. Lesen bedeute nicht allein kulturelle Teilhabe, sondern „eine Überlebenstechnik“. Und: „Lesen ist die Bildungsvoraussetzung schlechthin.“

Auch Karin Prien, Bildungsministerin des Landes Schleswig-Holstein, forderte Verbesserungen, gab zugleich auch Fehler zu: „Die Schulschließungen waren im Rückblick überhastet und dauerten dann zu lange an.“ Es sei zu wenig differenziert worden nach Altersgruppen. Die Ergebnisse der vorliegenden Studien müssten jetzt bundesweit „nüchtern analysiert werden“ – und zwar gemeinsam mit den Schulen und Lehrkräften.

Konkrete Forderungen

In der Frage nach den Maßnahmen gab es zwar im Detail unterschiedliche Auffassungen, nicht aber über die wesentlichen Ziele:

Leseförderung müsse frühkindlich beginnen und dann über die gesamte Ausbildungszeit gedacht werden.

Der Erwerb von Lesekompetenz müsse unabhängig von der sozialen Herkunft der Kinder möglich sein.

Lehrkräfte und Schulen müssten sowohl personell gestärkt wie auch geschult werden im Umgang mit Software zur Lernstandserhebung und Diagnostik-Tools.

Alle Bildungsanbieter müssten in die Verantwortung genommen werden, um die Digitalisierung voranzutreiben. Nötig sei, Maßnahmen langfristig zu denken, auch über Legislaturperioden hinaus.

Zwar dürfe nicht die gesamte Last den Schulen aufgebürdet werden, so McElvany, doch könnten Ressourcen in den Ganztagsschulen genutzt werden, um eine gezielte Leseförderung zu ermöglichen.