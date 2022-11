Bundesweiter Vorlesetag: Fast 750.000 Teilnehmende setzen Zeichen

Leseförderung

Der bundesweite Vorlesetag am Freitag soll das große Engagement für das Lesen zeigen. Und so wertet die Stiftung Lesen die vielfältigen Aktionen positiv: rund 750.000 Teilnehmende hätten am Freitag mit vielen Aktionen dafür gesorgt, dass ein „Zeichen für das Vorlesen“ gesetzt werden könne.

Die Stiftung, neben der Wochenzeitung „Die Zeit“ und Deutsche Bahn Stiftung Veranstalter des Vorlesetags betonte auch das Engagement von Akteuren aus dem öffentlichen Leben. So lesen unter anderem Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Nancy Faeser, Bundesministerin des Innern und für Heimat, Jens Brandenburg, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Werner Gatzer, Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen, Siemtje Möller und Thomas Hitschler, Parlamentarische Staatssekretär:innen bei der Bundesministerin der Verteidigung und Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz vor.

Beim Digitalen Vorlesefestival kommen die Geschichten direkt nach Hause, in die Schulen und Kitas: Die Moderator:innen Jessica Schöne und Clarissa Corrêa da Silva, Tarkan Bagci und Julian Janssen aka „Checker Julian“ sowie die Schauspieler:innen Paula Schramm und Merlin Sandmeyer erwecken Geschichten digital zum Leben. Reinschauen können kleine wie große Geschichtenliebhaber:innen unter www.vorlesetag.de sowie Instagram @der_bundesweite_vorlesetag und Facebook @vorlesetag. Auch in den Standorten des DB Museums in Nürnberg und Halle/Saale wird Kindern vorgelesen. An neun Bahnhöfen bundesweit rufen die bekannten Vorlesefriseure Kinder zum Vorlesen auf, als Dankeschön erhalten diese einen kostenlosen Haarschnitt.

Jörg F. Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, gab sich zufrieden: „Wir freuen uns sehr, dass wieder so zahlreiche Vorleseaktionen im Rahmen des Bundesweiten Vorlesetages stattfinden. Nur gemeinsam können wir die Bedeutung des Vorlesens präsent machen und dazu animieren, selbst vorzulesen. Denn Vorlesen eröffnet Kindern die Welt der Geschichten und legt wie keine andere Aktivität den Grundstein für Bildung und Zukunftschancen.“

Auftakt des Bundesweiten Vorlesetages war eine Initiatorenlesung in der Hans-Fallada-Schule Berlin.