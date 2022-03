Orell Füssli: Kinderbuchhandlung als Pop-up-Store

Buchhandel, Handel

Der Schweizer Filialist Orell Füssli plant eine Buchhandlung ausschließlich für Kinder. Als Pop-up-Store konzipiert soll die Kinderbuchhandlung am 1. April 2022 im Bahnhof Bern eröffnet werden und für mindestens 6 Monate bleiben. Auf 56 qm werden im Berner Bahnhof Bücher, Tonies und Spiele für Kinder bis 12 Jahre präsentiert. Außerdem soll es ein zweistöckiges Spielhaus auf der Fläche geben.

„Die Kinderbuchhandlung in Bern ist sowohl unser erstes Pop-up als auch unsere erste Filiale, deren Sortiment ausschließlich auf Kinder ausgerichtet ist. Temporäre und spezialisierte Ladenflächen sind für Orell Füssli eine spannende Gelegenheit, unsere Kund*innen noch gezielter anzusprechen. Für die Gestaltung der Ladenfläche wird ein modulares System verwendet, das auch an anderen Orten wieder eingesetzt werden kann“, so Simona Pfister, Geschäftsleitungsmitglied und Vertriebsleiterin der Orell Füssli Thalia AG.

Ziel der Buchhandlung sei es, Spaß und Lernen zu verbinden, heißt es in einer Pressemitteilung. Inhaltlich und visuell stehe der Laden unter dem Motto des Orell-Füssli-Kinderclubs und seinem Maskottchen „Finki dem Buchfinken“. Daher gebe es „farbenfrohe Design-Elemente sowie Sitzflächen zum Stöbern und Entdecken“.