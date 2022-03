Silke Weitendorf gründet Stiftung für Kinderliteratur

Verlage

Silke Weitendorf leitete über viele Jahre die Verlagsgruppe Oetinger. Nun hat die heute 80-Jährige eine Stiftung für Kinderliteratur gegründet.

„Nach 60 Jahren im Familienunternehmen erfüllt sich Verlegerin Silke Weitendorf einen lang gehegten Wunsch“, heißt es in der Pressemitteilung. Ihre neu gegründete Silke Weitendorf Stiftung sitzt im ehemaligen Wohnhaus der Eltern Friedrich und Heidi Oetinger in Hamburg-Duvenstedt, dem Heidi-Haus. Präsenzbibliothek, Illustratoren- und Autorenarchiv sollen vor allem dem Andenken der persönlichen Beziehung zwischen Astrid Lindgren und Heidi Oetinger dienen. Auch die Rolle des Verlags für die skandinavische Kinderliteratur im Nachkriegsdeutschland wird gewürdigt sowie ein Beitrag zur Kulturgeschichte Hamburgs erbracht und das mit Ausstellungen über die Geschichte des Kinderbuchverlags, der Entwicklung pädagogischer Konzepte zur kindgerechten Literaturvermittlung, mit Lesungen und Buchvorstellungen. Darüber hinaus vergibt die Stiftung Stipendien an Nachwuchskünstler, zum Beispiel für einen Aufenthalt im Heidi-Haus. Das Kinderliteraturarchiv steht außerdem für Forschungsprojekte zur Verfügung.

Zur Eröffnung der Stiftung findet am Sonntag, 27. März 2022, im Heidi-Oetinger-Haus ein Tag der offenen Tür statt.