Orell Füssli eröffnet erste Filiale in Solothurn

Das größte Schweizer Buchhandelsunternehmen Orell Füssli belegt seine andauernde Wachstumsstrategie mit einer neuen Filiale in Solothurn. Die im Einkaufscenter Ladedorf platzierte Fläche ist die erste im Kanton, teilt das Unternehmen mit.

Neben Solothurn hat Orell Füssli mit der Filiale in Zürich Altstetten im Februar und im Bahnhof Aarau auf Ende 2023 bereits zwei weitere Neueröffnungen angekündigt und ist mit 51 Standorten Marktführer in der Deutschschweiz. Ziel ist es, an allen relevanten und gut frequentierten Lagen in der Deutschschweiz präsent zu sein.

Auf rund 260 Quadratmeter präsentieren Orell Füssli in Solothurn ein Sortiment in den Bereichen Belletristik, Unterhaltungsliteratur sowie Kinder- und Jugendbücher. Neben den Bestsellern liegt der Fokus auch auf Schweizer Literatur. Weiter führt die Filiale ein breites Angebot an Geschenkideen mit Produkten aus der Region und Spielen von Schweizer Produzenten, sowie einem Bereich zu digitalem Lesen mit den eReadern von tolino und eBook-Highlights.

