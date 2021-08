Nomos befördert Marco Ganzhorn im juristischen Lektorat

Personalia

Der Nomos Verlag befördert Marco Ganzhorn (36) zum 1. September zum stellvertretenden Leiter des juristischen Lektorats. Er vertritt in seiner Funktion sowohl den Lektoratsleiter Stefan Simonis als auch den Programmleiter des wissenschaftlichen Jura-Programms Johannes Rux.

„Ich freue mich sehr über die Erweiterung meines Verantwortungsbereiches. Die fortschreitende Digitalisierung bietet für Verlage viele Chancen, sich weiterzuentwickeln. Darauf will ich ein besonderes Augenmerk legen, damit der Nomos Verlag für die Zukunft gut aufgestellt ist“, so Ganzorn.

Ganzhorn hat an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und an der Albert-​Ludwigs-Universität Freiburg Rechtswissenschaften studiert. Im Anschluss hat er zu einem urheberrechtlichen Thema promoviert. Parallel arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter unter Thomas Dreier am Zentrum für Angewandte Rechtswissenschaft (ZAR), der Dachorganisation für Recht am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Seit 2016 ist er im juristischen Lektorat des Nomos Verlages tätig.