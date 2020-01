Osiander schließt Filiale in Pforzheim

Buchhandel

Die Buchhandlung Osiander, die zuletzt vor allem durch Übernahmen und Neueröffnungen aufgefallen war (s. Tabelle), trennt sich von ihrer Filiale in Pforzheim. Das 850 qm große Geschäft im innerstädtischen Einkaufszentrum Schlössle-Galerie, das der Tübinger Regionalfilialist im Jahr 2010 eröffnet hatte, wird am 25. Januar geschlossen.

„Nach 10 Jahren ist der Mietvertrag in diesem Einkaufszentrum ausgelaufen“, begründet Osiander-Geschäftsführer Heinrich Riethmüller die Entscheidung auf buchreport-Anfrage. „Zuschnitt, Größe und Lage entsprechen nicht mehr den heutigen Erfordernissen einer Buchhandlung in einem Einkaufszentrum einer mittelgroßen Stadt.“ Alle Mitarbeiter werden an anderen Osiander-Standorten in der Nähe übernommen.

Mit Thalia ist wenige Gehminuten entfernt ein weiterer Filialist in der badischen Großstadt (125.000 Einw.) vertreten, der mit seinen Umsätzen über Vorjahr lag, wie Filialleiterin Erika Föst der „Pforzheimer Zeitung“ berichtet.