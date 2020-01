Paperworld lockt mit Sonderfläche Mr. Books & Mrs. Paper

Buchhandel

Mit Zusatzsortimenten den Umsatz aufrunden: Dafür liefert die Fachmesse Paperworld (25. bis 28. Januar) in Frankfurt am Main Impulse. Mit der Sonderfläche Mr. Books & Mrs. Paper in Halle 3.1 nimmt Kuratorin Ange­lika Niestrath auch in diesem Jahr den Buchhandel in den Blick.

Die Beraterin konzipiert die Schau für das Sortiment auf der Paperworld seit 2013, die aktuelle Auflage lockt mit diesen Angeboten:

Inhaltlich geht es um Papier in seiner neuen Rolle „als kleiner Luxus in der digitalen Welt“. Niestrath: „Es verschwindet aus vielen Bereichen des Alltags, auf der anderen Seite gewinnt es einen hohen Stellenwert als emotionales, sinnlich erfahrbares und entschleunigendes Produkt.“

Einkaufserlebnis ist die zentrale Zukunftsqualität des stationären Handels: Wie sich Nonbook-Produkte auf der Fläche inszenieren lassen, wird den Besuchern mit einem Standbau demonstriert, bei dem Höhepunkte des Sortiments wie auf einem Laufsteg präsentiert werden. „Das funktioniert mit etwas Mut in jedem Laden“, verspricht Niestrath.

Erstmals können Buchhändler eine Themenwelt der Ausstellung als komplettes Warenpaket bestellen. Es beinhaltet Trendprodukte der drei Markenhersteller Faber-Castell, Rössler Papier und Clairefontaine mit einem Einkaufswert von ca. 250 Euro, die sonst nicht leicht in kleinen Mengen zu bestellen sind.

Von Samstag bis Montag (25. bis 27. Januar) führt Niestrath jeweils täglich um 11.30 und 14 Uhr durch die Ausstellung, am Dienstag um 11.30 Uhr. Treffpunkt: Halle 3.1, C80. Eine Vorabanmeldung ist nicht erforderlich.