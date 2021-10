Guillaume Mussos nächster Bestseller

Bücher und Autoren

Der französische Autor Guillaume Musso ist ein wahrer Bestsellergarant. Das beweist er auch mit seinem neuen Roman: „L’inconnue de la Seine“ (Calmann-Lévy, dt.: „Die Unbekannte der Seine“) landet, wie auch schon zahlreiche seiner Romane zuvor, direkt nach Erscheinen auf Platz 1 der französischen Belletristik-Bestsellerliste.

In „L’inconnue de la Seine“ erzählt Musso von einer jungen Frau, die in einer kalten Winternacht in Paris aus der Seine gefischt wird. Sie lebt, kann sich jedoch an nichts erinnern. Durch DNA-Analysen kann ihre Identität ermittelt werden: Es handelt sich um die berühmte Pianistin Milena Bergman – doch die starb ein Jahr zuvor bei einem Flugzeugabsturz. Bergmans ehemaliger Verlobter Raphaël und die Polizistin Roxane wollen das Rätsel um die „Unbekannte der Seine“ lösen.

Musso gelang der Durchbruch als Autor mit seinem 2004 erschienenen Roman „Et après?“ (XO Éditions, dt.: „Ein Engel im Winter“). Das Buch führte nicht nur wochenlang die französische Bestsellerliste an, sondern wurde auch in mehrere Sprachen übersetzt und mit John Malkovich in der Hauptrolle verfilmt. Nach insgesamt 14 Romanen bei XO Éditions wechselte Musso 2018 zu Calmann-Lévy.

Auch in Deutschland landet der 45-jährige Musso regelmäßig auf der Bestsellerliste: Zuletzt erreichte der im Mai erschienene Roman „Eine Geschichte, die uns verbindet“ (Pendo) Platz 14 der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik. Ein Erscheinungstermin für die Übersetzung von „L’inconnue de la Seine“ ist noch nicht bekannt.