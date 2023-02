Sarah Rivens: Frankreichs neuer Romance-Star

Bücher und Autoren

In Frankreich führt die Liste der meistverkauften Bücher in dieser Woche weder der langerwartete neue Roman von Pierre Lemaitre an noch Prince Harrys „Le suppléant“, der Spitzenreiter der Vorwoche. An der Spitze steht der Romance-Titel einer aufstrebenden Nachwuchsautorin. Die Algerierin Sarah Rivens hat unter dem Nutzernamen „theblurredgirl“ auf der Schreibplattform Wattpad in den vergangenen Jahren eine riesige Leserschaft erreicht. Fast 9 Mio Aufrufe kann der erste Band ihrer Dark-Romance-Reihe „Captive“ um das Paar Asher und Ella vorweisen.

Kein Wunder, dass irgendwann ein Verlagshaus Interesse zeigte: Anfang 2022 nahm Hachette Rivens unter Vertrag. Auf ein E-Only von „Captive. Tome 1“ im Juni des vergangenen Jahres folgte wegen der starken Nachfrage bereits im August eine erste Printversion beim auf neue Erzählformate und digitale Produkte spezialisierten Imprint HLab.

Im November schoben Verlag und Autorin den Zwischenband „Perfectly wrong. Tome 1,5“ nach, der ein anderes Liebespaar aus derselben fiktiven Untergrundwelt behandelt (Protagonist Ben gehört demselben Verbrecherring an wie Asher) und zusammen mit Band 1 auf über 200.000 verkaufte Exemplare kommt.

Jetzt legt HLab mit „Tome 2“ nach, dem zweiten Teil der Geschichte von Asher und Ella, die sich trotz aller Widrigkeiten, Machtkämpfe und Vertrauensbrüche wieder annähern. Der in einer Startauflage von 200.000 Exemplaren erschienene und von intensivem Social-Media-Marketing sowie Veranstaltungen im Buchhandel begleitete Titel sichert sich direkt nach Erscheinen Platz 1 der französischen Bestsellerliste.

Für Nachschub hat Autorin Sarah Rivens bereits gesorgt: Der erste Band der neuen, von „Captive“ unabhängig zu lesenden Dark-Romance-Reihe „Lakestone“ ist auf Wattpad seit September abgeschlossen. Die vom Portal angezeigte Anzahl der „Reads“ beträgt beachtliche 18,7 Mio. An Teil 2 scheint die auf Instagram, TikTok und Twitter gut vernetzte Mittzwanzigerin derzeit fleißig zu arbeiten. Das zuletzt erschienene 8. Kapitel lud sie Ende Januar hoch.

Sarah Rivens Captive. Tome 2, 600 S., HLab, ISBN 978-2-01-720695-8