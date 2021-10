Verleihung des Großen Preises des Deutschen Literaturfonds an Ulrike Draesner

Aus den Unternehmen

Ulrike Draesner erhält am 11. Oktober den mit 50.000 Euro dotierten Großen Preis des Deutschen Literaturfonds. Die feierliche Preisverleihung findet um 18 Uhr im Literaturhaus Leipzig statt.

Die Schriftstellerin Ulrike Draesner wird für ihr Gesamtwerk mit dem Großen Preis des Deutschen Literaturfonds ausgezeichnet. Susanne Fischer vom Vorstand des Deutschen Literaturfonds würdigt die Preisträgerin mit folgenden Worten:

„Wir freuen uns, am 11. Oktober zum zweiten Mal den Großen Preis des Deutschen Literaturfonds zu verleihen, diesmal in der Buchstadt Leipzig. Mit Ulrike Draesner zeichnen wir eine Schriftstellerin aus, die in vielen Gattungen zu Hause ist und eine ganz eigene, wunderbare Stimme gefunden hat. Ulrike Draesner ist zudem eine von über 700 Stipendiaten, die der Deutsche Literaturfonds in seiner über 40-jährigen Geschichte gefördert hat. Mit der großzügigen Unterstützung des Bundes ermöglichen wir jedes Jahr Autorinnen und Autoren an Büchern zu arbeiten, die sonst vielleicht nie geschrieben werden würden.“

Die Laudatio auf Ulrike Draesner hält der Literaturkritiker Michael Braun.

Den mit 20.000 Euro dotierten Paul-Celan-Preis erhält heute Abend die Übersetzerin Andrea Spingler, deren Werk Susanne Fischer wie folgt wertschätzt:

„Mit ebenso großer Freude überreichen wir den Paul-Celan-Preis an Andrea Spingler für ihre hervorragenden Übersetzungen aus dem Französischen. Sie übertrug unter anderem die Werke von Marguerite Duras, Jean-Paul Sartre und Alain Robbe-Grillet und eröffnete damit neue Möglichkeiten, sich auch im deutschen literarischen Diskurs mit diesen Autoren auseinanderzusetzen.“

Im Rahmen der Preisverleihung wird ebenfalls der mit 5.000 Euro dotierte Kranichsteiner Literaturförderpreis an Annina Haab vergeben.

Die Preisgelder und die Preisverleihung werden vom Bund aus dem Etat für Kultur und Medien gefördert.

Die Veranstaltung wird live gestreamt unter www.deutscher-literaturfonds.de.