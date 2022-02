Österreichische Buchhandelsgruppe Medici auf Wachstumskurs

Im Oktober 2015 gründeten der Verleger Markus Hatzer und der Buchhändler Markus Renk die Medici Buchhandels GmbH, um die Innsbrucker Traditions-Buchhandlung Wagner’sche zu übernehmen. Mit dem Altstadt-Büchershop in Innsbruck, Bücher Stierle in Salzburg, der Keltenbuchhandlung in Hallein und Leporello in Wien sind weitere individuelle Marken hinzugekommen. Jetzt im Februar hat Medici die Stöger Buchhandlung in Wien-Döbling als sechsten Standort übernommen, die auf eine hundertjährige Geschichte zurückblickt.

Und Geschäftsführer Renk schaut sich weiter um: