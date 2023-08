Marah Woolf und Sarah Sprinz springen auf Platz 1

Bücher und Autoren

Die neuen Top-Plätze in den SPIEGEL-Bestseller-Rankings Belletristik gehen auf die Kappe bekannter Autorinnen aus dem weiten Feld der Fantasy, Romance und New Adult: Marah Woolf und Sarah Sprinz.

Woolf setzt mit „Wicca Creed: Schuld und Sühne“ ihre Trilogie mit dem 2. Band fort – es ist die Fortsetzung der Saga um die Völker Wicca, Hexen und Strigoi. Woolf erzählt die Geschichte der Wicca Valea Patel fort, die sich nach den Auseinandersetzungen der drei Völker in der Welt der Menschen versteckt, wo sie eines Tages von alten Freunden gefunden wird und sich nun entscheiden muss zwischen Wut und dem Wunsch zu helfen.

Traditionell verlegt Woolf selbst, auch der 2. Band der Wicca-Serie ist so erschienen (Vertrieb über Nova MD) und springt wie erwartet direkt nach Erscheinungstag (22. August) auf Platz 1 der Bestsellerliste Hardcover Belletristik. Und wie sich das aktuell gehört, erscheint auch „Schuld und Sühne“ (zumindest in der 1. Auflage) wieder mit Farbschnitt ausgeliefert. Die Auflage sei dabei so dimensioniert, dass alle, die den 1. Band der Trilogie mit Farbschnitt erworben hat, auch den 2. Band mit dieser Ausstattung erhalten kann. Zur Einordnung: Von Band 1 waren rund 21.500 Exemplare mit Farbschnitt ausgegeben worden.

Und schon der 1. Band hatte sich zum Start weg hoch in der Bestsellerliste platziert. Band 3 ist übrigens für Dezember avisiert.

Eine ganz neue Serie aus dem Bereich New Adult startet indes Sarah Sprinz (u.a. „Dunbridge Academy“.) Die gebürtige Tettnangerin legt den Auftakt ihrer Serie „Infinity Falling“ vor. „Mess me up“ ist gerade beim Bastei-Lübbe-Imprint Lyx erschienen und ist ebenfalls direkt auf Platz 1 der Bestsellerliste Paperback Belletristik gesprungen.

Sprinz schreibt über die Schauspielern Aven Amenta, die vor einem Stalker nach Vancouver flüchtet. Dort stehen Dreharbeiten für den Blockbuster „Infinity Falling“ an, in dem ein früherer Boyband-Star die männliche Hauptrolle spielt. Aven fühlt sich zu ihm hingezogen, doch eine solche Beziehung würde Gefahren bergen …

Auch Lyx meldet für den Serienstart eine Ausgabe mit Farbschnitt – die so lange ausgeliefert werde, wie Exemplare verfügbar seien. Anschließend werde die normale Version verschickt. Zwei weitere Bände der Serie sind bereits angekündigt.

Mehr:

Hier geht es zu den SPIEGEL-Bestsellerlisten