Kirsten Boie wird Schirmfrau der Aktion »Lesetüte«

Leseförderung

Die Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Boie wird Schirmfrau für das Leseförderungsprojekt „Lesetüte“, die von der Interessengruppe (IG) Leseförderung des Börsenvereins in Kooperation mit den Verlagen Arena und Oetinger zum nun 13. Mal durchgeführt wird.

Die Aktion für Schulanfänger solle die Lust am Lesen wecken, Schulen und Buchhandlungen vernetzen sowie Eltern für das wichtige Thema Leseförderung sensibilisieren, formulieren die Veranstalter. Im Jahr 2023 wurden 135.000 Lesetüten an Erstklässler verteilt, so viele wie noch nie zuvor.

Kirsten Boie: „Kann die Motivation zum Lesen gleich am Anfang der Schulzeit stärker geweckt werden, als durch ein Buchgeschenk, übergeben von den ,Großen‘ der zweiten Klasse? Von ihrer Fähigkeit zu lesen wird für die Schulanfänger*innen nicht nur ihre weitere Schulzeit, sondern ihr ganzes weiteres Leben abhängen. Darum ist die ,Lesetüte‘ ein großartiges Projekt.“

Die Lesetüten werden von den Erstklässlern des laufenden Schuljahres gestaltet und im Herbst den nächsten Schulanfängern übergeben. Enthalten sind ein Erstlesebuch der Verlage Arena oder Oetinger, ein Klinkenhänger und ein Lesezeichen sowie ein Begleitschreiben zum Thema Lesen im Grundschulalter, das sich an die Eltern richtet. Buchhandlungen können in der Tüte zusätzlich mit eigenen Werbematerialien wie Lesezeichen oder Flyern für sich werben.

Weiter heißt es: Buchhandlungen spielen bei der Durchführung der Aktion eine essentielle Rolle, denn sie erhalte und bestücken die Tüten und sind zugleich das Bindeglied zu den Grundschulen, mit denen sie gemeinsam die Bemalung und Ausgabe der Lesetüten koordinieren.