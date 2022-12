Paperback Belletristik Sarah Sprinz schafft Jahresbestseller-Triple

Bücher und Autoren

Eingerahmt von den Erfolgsautoren Jean-Luc Bannalec, David Safier und Colleen Hoover schafft es die deutsche Autorin Sarah Sprinz mit ihrer „Dunbridge Academy“-Trilogie erstmals ins Jahresbestseller-Ranking – und das gleich dreifach, inklusive eines Platzes in der Spitzengruppe.

Alle 3 Bände wurden 2022 bei Lyx veröffentlicht und platzieren sich im Jahresranking Paperback Belletristik in der Reihenfolge ihres Erscheinens:

Der erste Band „Anywhere“ sichert sich Platz 2.

Der zweite Band „Anyone“ steht auf Rang 15.

Der abschließende dritte Band „Anytime“ schafft es auf die 23.

Bei „Dunbridge Academy“ handelt es sich um die zweite New-Adult-Reihe von Sprinz, mit folgendem Ausgangspunkt: Emma wird für ein Auslandsjahr an dem schottischen Internat angenommen, an dem sich ihre Eltern kennenlernten. Dort will sie nach Hinweisen auf ihren Vater suchen, der die Familie verlassen hat. Doch dann lernt sie den Schülersprecher Henry kennen und schon bald entwickeln sich Gefühle.

Die 1996 geborene Autorin ist nicht nur altersmäßig nah an ihrer Zielgruppe: Sie nahm u.a. an der von Lyx organisierten Pop-up-Tour im Sommer teil und war auch auf der Frankfurter Buchmesse zu Gast.

Sprinz hat unter ihrem Pseudonym Sarah Heine außerdem bereits Liebesromane bei HarperCollins veröffentlicht und bei Thienemann das Jugendbuch „In unserem Universum sind wir unendlich“.