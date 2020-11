Lünebuch: Bücher aus dem Lebkuchenhäuschen

Buchhandelspraxis, Handel

Weihnachtsgeschäft bei Lünebuch in Lüneburg: Die Buchhandlung ist voller Kunden. Fröhliches Gedränge und Geschenke entdecken, mittendrin beratende Buchhändlerinnen und Buchhändler, ein ausgefeiltes Kassensystem, damit die Wartezeiten möglichst kurz sind und alle drei Kassen im Erdgeschoss gleichmäßig ausgelastet werden – so kann es in diesem Ausnahmejahr nicht laufen, Gedränge gilt es zu vermeiden.

Jan Orthey, Inhaber von Lünebuch, hat deshalb das gesamte Abholfach ausgelagert. Direkt vor der Buchhandlung hat er mit Genehmigung der Stadt – und nach intensiven Gesprächen mit dem Oberbürgermeister – einen Baucontainer platziert. Und zwar in Form eines Lebkuchenhauses, das für vorweihnachtliche Stimmung sorgt. Die Einzelheiten:

Der Innenraum wurde mit Regalen ausgestattet, eine Kasse zum kontaktlosen Bezahlen per EC-Karte eingerichtet, Lichterketten installiert und Abstandshalter geklebt.

Sämtliche Bestellungen und Reservierungen werden dort ausgegeben, die Bezahlung erfolgt ausschließlich kontaktlos.

„Zum Stöbern und Entdecken geht es dann direkt in die Buchhandlung“, lädt das Team von Lünebuch ein.