Lovelybooks-Community zeichnet Lieblingstitel aus

Bücher und Autoren

Die Buchcommunity Lovelybooks (gehört seit Anfang 2021 zu Hugendubel) zeichnet jährlich ihre Lieblingstitel aus und hat nun die beliebtesten Bücher des Jahres 2022 gewählt. Im Wettbewerb finden sich wenig überraschend viele bekannte Autorinnen und Autoren, vorzugsweise aus dem Bereich New Adult, aber auch Thriller.

Die Preisträger*innen des LovelyBooks Community Awards 2022 sind:

Literatur:“Eine Frage der Chemie” von Bonnie Garmus

Unterhaltung: “Die sieben Männer der Evelyn Hugo” von Taylor Jenkins Reid

Krimi & Thriller: “Mimik” von Sebastian Fitzek

Fantasy & Science Fiction: “Crescent City – Wenn ein Stern erstrahlt” von Sarah J. Maas

Jugendbuch – Belletristik: “The Inheritance Games” von Jennifer Lynn Barnes

Jugendbuch – Fantasy: “Covet” von T racy Wolff

Kinderbücher: “Mein Freund Pax – Die Heimkehr” von Sara Pennypacker und Jon Klassen

Bilderbücher: “Das NEINhorn und die SchLANGEWEILE” von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn

und Liebesromane: “Dunbridge Academy – Anywhere” von Sarah Sprinz

Historische Romane: “Bridgerton – Neues von Lady Whistledown” von Julia Quinn

Sachbuch & Ratgeber: “Du schaffst das nicht” von Gnu

Bestes Hörbuch: “Dunbridge Academy – Anywhere” von Sarah Sprinz , gesprochen von Leonie Landa und Sebastian Fitzner

, gesprochen von Leonie Landa und Sebastian Fitzner Bester Buchtitel: “Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe” von Ali Hazelwood

Bestes Buchcover: “Lonely Heart” von Mona Kasten

Beim LovelyBooks Community Award bestimmen die Leser, welche Bücher ihnen im vergangenen Jahr besonders gut gefallen haben. Im Vergleich zu Bestsellerlisten oder Kritikerpreisen steht hier die Meinung der Leser*innen im Vordergrund.

Der Preis versteht sich als „Dankeschön der Leser*innen an all jene Autor*innen, die sie mit ihren Geschichten und Texten begeistern. Die Stimmen der Leser*innen beim LovelyBooks Community Award zeigen, welche Neuerscheinungen des Jahres 2022 am liebsten gelesen wurden“, heißt es in der Mitteilung.