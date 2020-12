Lockdown: Sachsen macht dicht, Bayern im Katastrophenfall

Einzelhandel

In Sachsen werden Fakten geschaffen. Das Kabinett beschloss am Dienstag, ab dem 14. Dezember strenge Beschränkungen durchtzusetzen. Schulen, Kitas und Einzelhandelsgeschäft sollen ab dem 14. Dezember schließen. Ausgenommen werden sollen Geschäfte für den täglichen Bedarf wie beispielsweise Supermärkte, Tankstellen, Sanitätshäuser oder Banken.

Die Maßnahmen sollen am Freitag in einer Sondersitzung beschlossen werden und gelten dann vorerst bis zum 10. Januar 2o21. Allerdings will auch Sachsen Lockerungen über die Weihnachtsfeiertage zulassen. Demnach gelten für den Zeitraum vom 23. Dezember ab 12:00 Uhr bis zum 27. Dezember um 12:00 Uhr die bisher verabschiedeten Lockerungen. Zusammenkünfte im engsten Familine- und Freundeskreis dürfen in diesem Zeitraum mit maximal 10 Personen stattfinden.

Katastrophenfall Bayern

In Bayern wurde unterdessen (erneut) der Katastrophenfall festgestellt. „Zur Eindämmung der Pandemie und des aktuell diffusen Infektionsgeschehenes ist dies ein wichtiges Instrument, das uns mehr Handlungsspielräume und Befugnisse eröffnet“, erklärt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Einzelhandels-Schließungen gehören noch nicht zu den jetzt möglichen Instrumenten.

Bayern hat in Folge verschiedene Maßnahmen angekündigt, die bereits am Mittwoch, 9. Dezember, in Kraft treten. Unter anderem sind das diese:

Landesweite Ausgangsbeschränkung, bei der das Verlassen der Wohnung nur aus triftigen Gründen (Arbeit, Einkaufen, Gottesdienste, Sport im kleinsten Familienkreis oder Ämtergänge.

Erweiterte Ausgangssperre in Hotspots: Bei Inzidenzen von mehr als 200 werden die Ausgangsregelungen noch zusätzlich verschärft zwischen 21 und 5 Uhr.

Distanzunterricht in Berufsschulen, Präsenzunterricht zwischen 1. und 7. Jahrgangsstufe.

Bei den Handels- und Dienstleistungsbetrieben werden verstärkt Kontrollen durchgeführt, insbesondere mit Blick auf die Einhaltung des Mindestabstands, der zulässigen Kunden pro 10 bzw. 20 qm Verkaufsfläche sowie der Maskenpflicht.

Maskenpflicht in Gottesdiensten und Gesangsverbot.

Polizei und Bundesweh können Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Infektionsketten unterstützen.

Die Regelungen greifen bis zum 5. Januar 2021.

Schon am Dienstag hatte die Leopoldina einen umfassenden Lockdown angeraten.