Laura Kohlrausch leitet Buchprogramm bei Oekom

Personalia, Verlage

Ab dem 1. September wird Laura Kohlrausch als Programmleiterin die Verantwortung des Buchprogramms im Oekom Verlag übernehmen. Sie folgt in dieser Position auf Christoph Hirsch, der den Verlag weiterhin im Bereich Kooperationen unterstützen, hauptberuflich aber künftig als Lehrer für Geographie arbeiten wird.

Kohlrausch studierte Komparatistik und Romanistik in München und Córdoba. Nach ihrer Promotion war sie in verschiedenen Positionen in der Öffentlichkeitsarbeit und im Sachbuchlektorat des oekom verlags tätig. Seit 2020 leitet sie bei oekom erfolgreich das Sachbuch-Team.

Verleger Jacob Radloff: „Mit ihrer Expertise und ihrem Enthusiasmus für unsere Themen hat Laura Kohlrausch uns bereits als Lektorin und Projektmanagerin begeistert. Wir freuen uns sehr, dass sie den Verlag nun auch als Programmleiterin mit frischem Wind und innovativen Ideen bereichern wird. Ein großes Dankeschön geht zudem an Christoph Hirsch, der unser Sachbuchprogramm über viele Jahre hinweg entscheidend geprägt hat. Sein Engagement hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir uns als renommierter Verlag für Ökologie und Nachhaltigkeit etablieren konnten.“