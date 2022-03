Kunstmann dockt Vertrieb und Auslieferung bei dtv an

Verlage

Der Verlag Antje Kunstmann dockt vertrieblich bei der dtv Verlagsgesellschaft an. Die Vertriebs- und Auslieferungskooperation soll zum 1. Januar 2023 starten.

„Die enormen strukturellen Veränderungen auf dem Buchmarkt in den letzten Jahren, die durch die Pandemie noch beschleunigt wurden, beschäftigen uns alle. Für einen Verlag unserer Größe ist es eine zunehmende Herausforderung, den Buchmarkt in all seiner Breite und Vielfältigkeit zu durchdringen und die Bücher unserer Autorinnen und Autoren an so viele Leser wie möglich zu vermitteln”, heißt es von der Geschäftsführung bestehend aus Antje Kunstmann und Moritz Kirschner. Mit dtv habe man einen „kompetenten und starken Vertriebspartner” gefunden.

Bereits vor einigen Tagen hatte der Verlag Antje Kunstmann mitgeteilt, dass die langjährige Vertriebs- und Marketingleiterin Sabine Ossojnig den Verlag zum 31. März auf eigenen Wunsch verlassen werde, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Eine neue Vertriebslösung für den Verlag sei bereits gefunden, hieß es in dem Zusammenhang.