Hacker-Angriff bei Holtzbrinck Buchverlagen

Verlage

Infolge eines Hacker-Angriffs auf den Rechenzentrums-Dienstleister der Holtzbrinck Buchverlage wurden vorsorglich wurden alle Außenverbindungen gekappt.

Seitdem seien alle Systeme überprüft worden. Nach jetzigen Erkenntnissen seien keinerlei Daten, auch nicht von Kunden und Geschäftspartnern, nach außen gelangt, teilt das Unternehmen mit.

Aufgrund des Vorfalls komme es weiterhin teilweise zu Ausfällen und Verzögerungen in der Auslieferung an die Kunden, man arbeite mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Services und Dienste, um die Partner im Buchhandel schnellstmöglich wieder wie gewohnt beliefern zu können.

„Der Zustand kann leider noch einige Tage anhalten. Sobald es einen neuen Stand gibt, werden die Kunden umgehend informiert.“, so Holtzbrinck.