Mit mehr Kooperation profitabler werden

Thomas Rathnow führt das deutsche Penguin Random House. Mit ihm steht nach einigen Managern wieder ein Programmmacher an der Spitze.Wie er die Gruppe ausrichtet und wo es hingehen soll, berichtet er im Interview.

Rückblick: Als Thomas Rathnow im November 2018 die Führung der Münchner Verlagsgruppe Penguin Random House (PRH) übernimmt, waren zuvor, nach den Boom-Jahren 2012/13 (u.a. „Shades of Grey“), die Umsätze stärker als bei anderen Verlagsgruppen gebröckelt. Rathnow, hausintern vom Verleger auf den CEO-Posten gerückt, konzentrierte sich zunächst auf die interne Organisation und präsentierte der Branche dann 2019 sein neu aufgestelltes Führungsteam – nebst klarer Ansage: mehr Kooperation im großen Penguin Random House, weniger interne Konkurrenz und getrenntes Vor-sich-Hin-Arbeiten der über 40 Verlagsmarken.

Nebst weicherem Teambuilding-Gedanken spielte dabei vor allem auch wirtschaftliches Kalkül eine Rolle: Es galt, die Größe der Verlagsgruppe besser ertragsfördernd zu nutzen, insbesondere im Bereich der Digitalisierung und datenbasierter Entscheidungen in Marketing und Vertrieb.

Jetzt, gut drei Jahre später, spürt Rathnow, der die Penguin-Random-House-Kultur seit 2004 mitlebt, weiterhin kreativitätsfördernden Wettbewerb in den Lektoraten, aber bei gemeinsamen Projekten auch eine „verlagsübergreifende Zusammen­arbeit, die früher auf Widerstände gestoßen wäre“. Auch wirtschaftlich habe man in der Zeit einiges bewegt, berichtet er im buchreport-Interview: Den Fokus primär darauf gelegt profitabler zu werden, anstatt um jeden Preis Marktanteile zu erhöhen. Rathnow lässt die Konkurrenz aber auch wissen, dass er in einigen Segmenten für Penguin Random House noch Luft sieht, etwa im Kinder- und Jugendbuch sowie im Ratgeberbereich weiter wachsen und, ja, auch Marktanteile ausbauen will.

4 Prioritäten als strategischer Überbau

Damit das gelingt, hat Rathnow für die Verlagsgruppe 4 strategische Schwerpunkte identifiziert, die ineinandergreifen und so ihr Potenzial entfalten sollen:

Inhalte: Mit ihnen stehe und falle das Geschäft, sie genössen „oberste Priorität“. Dabei gelte es, sich das Vertrauen der Autoren immer wieder zu verdienen und die Vorteile einer professionellen Verlagsbetreuung deutlich zu machen.

Mit ihnen stehe und falle das Geschäft, sie genössen „oberste Priorität“. Dabei gelte es, sich das Vertrauen der Autoren immer wieder zu verdienen und die Vorteile einer professionellen Verlagsbetreuung deutlich zu machen. Reichweitenfunktion: Ein schlagkräftiger Vertrieb, enge Kontakte zu den Handelspartnern und datengestützte, zielgruppengenaue Marketingaktivitäten sollen die Inhalte zu den Buchkäufern bringen.

Ein schlagkräftiger Vertrieb, enge Kontakte zu den Handelspartnern und datengestützte, zielgruppengenaue Marketingaktivitäten sollen die Inhalte zu den Buchkäufern bringen. Daten und Technologie: Insgesamt gelte es, die Qualität der Entscheidungen zu erhöhen. Datenbasierte Entscheidungen gelten vor allem auch im Marketing als zunehmend erfolgskritisch, auch wenn Verlage darin bislang keine größeren Kompetenzen mitgebracht haben. Auch Rathnow sieht Lernbedarf, nicht zuletzt, weil sich das Buchgeschäft, befeuert durch die Pandemie, deutlich stärker in Richtung Online verschoben hat. Wer seine Titel da in die richtige Position rücken will, ihnen Sichtbarkeit und Auffindbarkeit sichern will, muss neben den klassischen Offline-Maßnahmen auch die digitale Klaviatur beherrschen.

Insgesamt gelte es, die Qualität der Entscheidungen zu erhöhen. Datenbasierte Entscheidungen gelten vor allem auch im Marketing als zunehmend erfolgskritisch, auch wenn Verlage darin bislang keine größeren Kompetenzen mitgebracht haben. Auch Rathnow sieht Lernbedarf, nicht zuletzt, weil sich das Buchgeschäft, befeuert durch die Pandemie, deutlich stärker in Richtung Online verschoben hat. Wer seine Titel da in die richtige Position rücken will, ihnen Sichtbarkeit und Auffindbarkeit sichern will, muss neben den klassischen Offline-Maßnahmen auch die digitale Klaviatur beherrschen. Personal: Für all das braucht es die passenden Mitarbeitenden, inklusive Weiterentwicklung von Arbeitskultur und -modellen. Aktuelle Stichworte sind New Work und Flexibilisierung von Arbeit.

Wo Thomas Rathnow Penguin Random House sieht und was seine Antworten auf die Fragen des Buchmarktes sind, erklärt er auf den folgenden Seiten.

Amtsantritt Ende 2018, ein Jahr Arbeit, dann die Pandemie: Wie viel haben Sie bislang geschafft, von dem, was Sie sich als CEO vorgenommen haben?

Unsere Hauptziele und strategischen Prioritäten haben sich durch die Pandemie nicht verändert. Im Gegenteil. Corona hat ja auch den Buchmarkt nicht in die Knie gezwungen. Für mich war von Beginn an klar, dass wir uns bei Penguin Random House wieder stärker auf einen Wachstumskurs begeben müssen und sowohl quantitativ als auch qualitativ zulegen wollen. Dafür ist interne Kooperation ganz entscheidend. Das habe ich nach meinem Amtsantritt mantraartig wiederholt: Mit falsch verstandener Konkurrenz zwischen unseren Verlagen schaden wir uns selbst. Wie bei jeder Organisation entsteht auch bei einer Verlagsgruppe ab einer gewissen Größe Komplexität. Wenn dann die internen Prozesse und die Zusammenarbeit nicht gut funktionieren, kann man die Vorteile der Größe nicht nutzen.

War Ihre Teambildungsmaßnahme erfolgreich?

Es gibt weiterhin gewisse Formen von Wettbewerb und die sind auch völlig in Ordnung. Selbst in kleinsten Lektoraten herrscht ein sportlicher Wettstreit – jeder möchte die besten Autorinnen und Autoren, die erfolgreichsten Titel und die attraktivsten Themen haben. Das ist nützlich und hält alle wach. Wichtig ist aber, dass wir nicht gegeneinander arbeiten, dass wir Wissen teilen und gemeinsam Projekte anstoßen, von denen alle profitieren. Gerade mit Blick auf die Digitalisierung ist es unsinnig, für unsere mehr als 40 Verlage und Imprints einzelne Plattformen getrennt voneinander zu entwickeln. Alles Datenbasierte lebt von Größe und Zentralität. Die Nutzung der Daten erfolgt dann dezentral und erlaubt es, bessere Entscheidungen zu treffen. In dieser Hinsicht haben wir große Schritte nach vorn gemacht. Wir pflegen heute eine Art der verlagsübergreifenden Zusammenarbeit, die früher auf Widerstände gestoßen wäre.

Von Haus aus sind Sie Programmmacher. Sie werden nicht nur organisatorisch aufräumen.

Das stimmt. Als jemand, der von der verlegerischen Seite kommt, will ich die Attraktivität unserer Programme steigern.

Dafür ist es auch wichtig, dass wir den strategischen Gesamtrahmen für unser Haus verständlich und klar kommunizieren. Was ist der Sinn unseres Tuns? Die Antwort lautet: Es geht nicht wirklich darum, große Zahlen zu schreiben oder möglichst viele Bestseller zu landen. Wir wollen mit den Inhalten, die uns Autorinnen und Autoren anvertrauen, das Leben der Menschen bereichern. Und wir wollen die Zukunft des Lesens für kommende Generationen mitgestalten. Ich will nicht sagen, dass diese sinnstiftende, ideelle Sichtweise auf unser Geschäft bei uns früher nicht existierte, aber heute ist uns dieser Aspekt deutlich bewusster – auch, weil wir uns in der Pandemie in der Bedeutung unseres verlegerischen Handelns bestätigt sehen konnten. Letzteres gilt nicht exklusiv für uns bei Penguin Random House, sondern für die gesamte Branche.

Wie viel Einfluss nehmen Sie auf die einzelnen Programmmacher?

Ich will nicht im Weg stehen, wenn es um Entscheidungen für einzelne Projekte geht. Als Haus mit über 40 Verlagen, die in verschiedenen Einheiten gebündelt sind, wollen wir auf der kreativen Seite so viel Autonomie haben wie möglich. Das ist eine Voraussetzung für Erfolg und dafür, dass interessante Bücher entstehen. Schon als ich Programmleiter war, hatte ich immer die Sorge, dass sich bei zu großen Abstimmungsrunden nur der kleinste gemeinsame Nenner durchsetzt und das Besondere oder auch die vermeintlich verrückte Idee eines Einzelnen den Bedenken der Gruppe zum Opfer fällt. Es ist mir wichtig, dass wir die Vorteile kleiner eigenständiger Strukturen erhalten und nutzen. Natürlich bin ich aber im engen Austausch mit unseren Programmverantwortlichen. Und natürlich habe ich auch mal selbst Ideen, oder Autorinnen und Autoren kommen auf mich zu.

Speziell unter dem Dach der Marke Penguin ist viel los: Wie viel Breite verträgt die Marke, mit der Sie jetzt ja mittlerweile sogar im Kinderbuch unterwegs sind?

Interessanterweise schadet die Breite in dem Fall nicht. Üblicherweise diskutieren wir mit Blick auf ein Verlagsprofil, wie spitz ein Programm sein muss, aber die Marke Penguin hat im Handel, und in gewissen Graden auch beim deutschsprachigen Publikum, solch eine Kraft, dass sie nicht an ein spezielles Segment gebunden ist. Eine kleine, zugespitzte Marke wie etwa Manesse ist dagegen nicht sehr dehnbar. Wenn man bei solch einer Marke das Profil erweiterte, würde man sie womöglich beschädigen. Bei Penguin ist das anders. Das ist nicht primär unser Verdienst, sondern Resultat der inzwischen fast 90-jährigen internationalen Geschichte des Verlages. Penguin kann die Vielfalt der Segmente gut tragen und steht gleichzeitig für Qualität – im Literarischen, in der Unterhaltung, im Sachbuch und nun auch im Kinderbuch. Wir erwarten von der Marke auch hier in Deutschland noch einiges.

2020 hat PRH an Umsatz eingebüßt, andere Verlagsgruppen waren deutlich erfolgreicher. Wie zufrieden sind Sie mit der wirtschaftlichen Entwicklung?

In den vergangenen drei Jahren stand bei uns vor allem die Wirtschaftlichkeit im Fokus, nicht die Erhöhung unserer Marktanteile. 2020 war ein besonderes Jahr, weil wir uns wegen der Pandemie bewusst dafür entschieden haben, viele unserer geplanten Novitäten für das Herbstprogramm zurückzustellen. Dadurch hatten wir ein geringeres Titelvolumen als üblich und entsprechend Umsatzrückgänge. Das haben wir wissentlich in Kauf genommen, denn es war absehbar, dass sich der Handel schwertun würde, die Programme im gewohnten Umfang zu verkaufen. 2021 hatten wir eine deutliche Umsatzsteigerung, auch im Vergleich zu 2019 und den Jahren davor.

Wenn Titel in größerem Umfang geschoben wurden, haben Sie dann auch weniger eingekauft, um einen Titelstau zu vermeiden?

Die Devise an die Lektorate war von Anfang an: Keine Zurückhaltung, keine Scheu bei der Akquise von wertvollen Inhalten. Das hat für uns oberste Priorität, denn alles steht und fällt mit der Attraktivität und Qualität der Bücher, die wir ver­legen. Darum haben wir weder bei der Menge noch bei den Risiken und Investitionen nachgelassen, wenn es darum ging, die wichtigsten Bücher für künftige Programme zu akquirieren.

Insgesamt sind wir aber dabei, sehr genau zu prüfen, wie wir unsere Titel-Volumina in den unterschiedlichen Bereichen und einzelnen Verlagen an die Marktsituation anpassen. Mancherorts waren wir zuletzt mit zu vielen Titeln unterwegs und wollen dort stärker reduzieren.

Wo genau liegen Streichpotenziale?

Fremdsprachige Titel der populären Belletristik, die direkt im Taschenbuch publiziert werden, spielen im gesamten Markt nicht mehr die Rolle wie früher. Wir wollen Programme nicht mit austauschbaren Titeln füllen. Für alles, was nicht unverwechselbar ist, fällt es schwer, ein ausreichend großes Publikum zu finden.

Wir haben hier schon an einigen Stellen Erfolge erzielt, mit teilweise sogar gestiegenen Umsätzen. Mit klugen Anpassungen der Novitätenzahl können wir uns besser fokussieren und gewinnen auch Ressourcen, um die Backlist stärker zu vermarkten und zu verkaufen. Davon profitieren alle, die Autorinnen und Autoren, wir als Verlag, aber auch der Buchhandel und die Leserinnen und Leser.

Wohin soll die Gruppe insgesamt steuern?

Alle unsere strategischen Prioritäten zielen auf Wachstum. Wachstum bedeutet für uns qualitativ die Bereitschaft zu Entwicklung und Veränderung. In wirtschaftlicher Hinsicht geht es uns um profitables Wachstum und nicht um bloße Umsatzsteigerungen.

Außerdem bin ich noch nicht überall gänzlich zufrieden. Wir haben zuletzt in einigen Bereichen deutlicher zugelegt als in anderen. In gewissen Programm-Segmenten haben wir noch Luft nach oben und wollen unsere Marktanteile ausbauen. Das ist etwa im Kinder- und Jugendbuch der Fall, wo wir Penguin Junior gegründet haben, um organisch zu wachsen. Auch Akquisen stehen weiter auf der Agenda, wie zuletzt mit dem Frechverlag. Aber auch in unseren klassischen Bereichen der Belletristik und des allgemeinen Sachbuchs können wir noch besser werden.

Was ist der Plan im Ratgebermarkt, jetzt da auch der Frechverlag unterm Dach mitmischt?

Der Ratgeberbereich ist eins unserer strategischen Wachstumsfelder. Den Frechverlag hätten wir nicht gekauft, wenn uns nicht beeindruckt hätte, wie dort Programm gemacht wird und mit welchem Erfolg das Team seine Titel verkauft. Die oberste Priorität ist, dass wir die Erfolgsfaktoren dafür erhalten und stärken. Gleichzeitig wollen wir aber auch gute Rahmenbedingungen für eine Weiterentwicklung bieten. Bedingungen, die es beim alten Eigentümer WEKA mit seinem Schwerpunkt auf Fachinforma­tionen vielleicht weniger gab.

Vom Frechverlag und der Art, wie dort sehr endkundennah Inhalte und Produkte entwickelt werden, wollen wir auch für unser angestammtes Ratgebergeschäft lernen. In diesem Markt herrschen andere Regeln als im allgemeinen Sachbuch oder in der Belletristik: Die Titel werden auf eine andere Art gesucht und gefunden, es sind andere Bedürfnisse, die zum Buchkauf führen. Das Segment ist nicht in dem Maße spitzentitel- und bestsellergetrieben wie etwa die populäre Belletristik. Von manchen wird das Ratgebergeschäft belächelt, aber ich halte es für ausgesprochen innovativ und wirtschaftlich hochinteressant.

Die ganze Branche diskutiert über Kosten. Wie sehr sorgen Sie sich um die Wirtschaftlichkeit des Geschäfts?

Wir verzeichnen wie alle Marktteilnehmer enorme Kostenanstiege bei Papier und Pappe, wir spüren die hohen Energiekosten, die teurer werdende Logistik und sind entsprechend herausgefordert, dem Kostenauftrieb etwas entgegenzusetzen.

Derzeit verändern wir unseren Materialeinsatz in der Buchproduktion. Dabei spielen die Kosten natürlich eine wichtige Rolle, aber wir versuchen, uns hier gleich­zeitig auch ökologischer aufzustellen. Ich bin optimistisch, dass wir an einigen Stellen gewisse Kostenreduktionen vornehmen und zugleich auch unsere Produktion nachhaltiger gestalten können. Das ist aktuell eine unserer wichtigen Management-Aufgaben.

Ein anderer Aspekt des Kostenthemas sind die Ladenpreise für unsere Bücher. Angesichts der über viele Jahre sehr moderaten Erhöhungen können wir nun ge­zielte Preiserhöhungen vornehmen, ohne unsere Leserinnen und Leser zu vergraulen. Hier lässt sich einiges tun, was auch dem Buchhandel hilft.

Weil man mehr Volumen hat, das auf alle verteilt wird. Ist das auch ein Weg, um auskömmliche Einnahmen für alle zu erzielen und die Diskussion um Paragraf 6.3 der Buchpreisbindung zu befrieden?

An der Diskussion im vergangenen Jahr fand ich problematisch, dass Groß gegen Klein insbesondere auf der Handelsseite auf allzu einfache Weise gegeneinander ausgespielt wurde. Das erschwert das gemeinsame Handeln. Dass sich der Markt und auch die Angebote von Händlern und Zwischenbuchhändlern verändert haben, sollten wir als Realität anerkennen. Vielleicht sind manche Formulierungen im Gesetz, gerade auch der § 6.3, aus heutiger Sicht zu unscharf und haben nicht mit allen Entwicklungen der letzten zwanzig Jahre mitgehalten. Darüber müssen wir sprechen. Denn: Alle Branchenteilnehmer sollten ein übergeordnetes Interesse daran haben, die Buchpreisbindung nicht zu gefährden.

Übrigens halte ich auch nichts davon, immer mal wieder einzelne große Buchhändler als die Übeltäter herauszugreifen. Auch die großen Filialisten leisten extrem viel für den Vertrieb von Büchern, sei es physisch oder digital. Wenn wir unsere vielfältige Buchhandelslandschaft und letztlich auch die Attraktivität der Innenstädte erhalten wollen, geht es weder ohne die großen noch ohne die vielen kleinen, unabhängigen Buchhandlungen. Ich will mir keine Situation vorstellen, wie in manch anderen Ländern, in der man selbst in großen Kulturstädten weit gehen muss, bis man eine Buchhandlung findet.

Im Digitalmarkt sprechen wir beim Thema Wirtschaftlichkeit auch ganz grundsätzlich über die Geschäftsmodelle. Penguin Random House verfolgt weltweit eine restriktive Politik bei Flatrates und gibt keine Titel für solche Angebote frei. Was ist das Problem?

Zunächst einmal: Wir unterstützen alle Modelle, die unseren Autorinnen und Autoren und uns als Verlag ein nachhaltiges und angemessenes Einkommen ermög­lichen. Für uns ist es zum aktuellen Zeitpunkt wichtig, das Geschäftsmodell des Einzelkaufs nicht zu gefährden, weil davon unmittelbar auch die Verdienstmöglich­keiten unserer Autorinnen und Autoren abhängen. Die derzeit gängigen Flatrate-Modelle erzielen in deutlich geringerem Umfang Erlöse pro Lese- bzw. Hörvorgang.

Unsere Sorge im Bereich von Streaming-Angeboten bzw. konkret bei All-­Access-Abomodellen besteht darin, dass wir ohne Not den Wert unserer Inhalte in der Wahrnehmung unserer Kunden unterminieren.

Drohen Sie so nicht, zu spät in einen neuen Markt einzusteigen?

Wir beobachten die Lage genau und vielleicht kommt einmal der Punkt, an dem wir unsere Haltung ändern, aber wir werden diese Entwicklung nicht forcieren. Uns geht es darum, den Wert unserer Inhalte und die Erlöse zu schützen. Wir wollen da nicht dogmatisch sein, aber wir wollen auch nicht mit dem Feuer spielen und womöglich dazu beitragen, das bestehende Geschäftsmodell für das gesamte Öko­system Buch ins Rutschen zu bringen.

Die andere Flatrate ist die der Bibliotheken. Und auch bei der Onleihe wird um auskömmliche Modelle gestritten …

Ich bedauere diese grundsätzliche Ausein­andersetzung mit den Bibliotheken um die digitale Ausleihe zutiefst, weil wir eigentlich alle zusammen Leseförderung betreiben sollten. Aber auch wir haben uns im letzten Jahr an der Aktion „Fair Lesen“ beteiligt, um dagegen zu protestieren, dass Werke ab dem Tag ihres Erscheinens qua Gesetz in die Onleihe gegeben werden müssen. Dass Bibliotheken für ihre Kunden auch digitale Angebote vorhalten wollen, stellen wir nicht infrage. Letztlich wird es nur mit einem Kompromiss gehen, mit einem abgesteckten Rahmen, in dem die Bibliotheken digitale Inhalte anbieten können. Eine ausschließliche Downloadmöglichkeit vor Ort etwa würde auch dem eigentlichen Charakter der Bibliotheken als Ort der Begegnung sehr zuträglich sein. Was wir nicht gestatten können: Dass mit öffentlichen Geldern ein All-Access-Modell gefördert wird, das zulasten der Verdienstmöglichkeiten von Autorinnen und Autoren und zulasten der wirtschaftlichen Stabilität der Verlagslandschaft geht.

Bedeutet Kompromiss, dass man sich untereinander im Rahmen von Lizenzverträgen einigt oder dass der Gesetzgeber eingreifen und die Regeln festlegen muss?

Es ist wichtig, dass der Gesetzgeber alle relevanten Fakten kennt und so sensibi­lisiert wird, dass er nicht von falschen Voraussetzungen ausgeht, sollte es tatsächlich zu einer gesetzlichen Regelung kommen. Wir Verlage schlagen zu Recht Alarm, schließlich übertreffen die quasi kostenlosen Ausleihen von E-Books in öffentlichen Bibliotheken inzwischen die der verkauften E-Books der Verlage. Daher sind auch so viele Autorinnen und Autoren hellwach geworden und tragen „Fair Lesen“ mit. Eine Verhandlungslösung, vor allem unter langjährigen Partnern, ist als Lösung aber angemessener. Das ist der Weg, auf den wir setzen.

Text | Interview Lena Scherer scherer@buchreport.de

