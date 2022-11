»Konzentration auf Hochfrequenzlagen«

Orell Füssli hat seine Wachstumsstrategie für die nächsten Jahre präsentiert. Welche Pläne das Schweizer Unternehmen im Geschäftsbereich Buchhandel hat, berichtet Simona Pfister, Vertriebsleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung der operativ eigenständig geführten Orell Füssli Thalia AG.

Welche Wachstumsstrategie verfolgt Orell Füssli Thalia?

Wir sind ein Omnichannel-Anbieter der ersten Stunde im Schweizer Buchhandel und haben diese Strategie in den letzten Jahren konsequent weiterentwickelt. Dieser Ansatz erlaubt uns, die stationären Filialen mit dem Webshop und den mobilen Lösungen zu verbinden. Für uns als größter Schweizer Buchhändler haben alle drei Verkaufskanäle bzw. Standbeine – stationär, online und B2B – einen hohen Stellenwert.

Welche Rolle spielen die Läden?

Das Stationäre ist wichtig, weil wir das Buch dort auf eine andere Art erlebbar machen. Entsprechend sind unsere Buchhandlungen im Rahmen der gesamten Strategie weiterhin zentral. Sie haben sich mit veränderten Einkaufsverhalten weiterentwickelt. Filialen stellen nicht mehr nur Produkte aus, sondern sind erlebnisorientierter ausgerichtet. Sie interagieren mit den digitalen Kanälen. Was ein Kunde online bereits gesehen hat, erlebt er in der Buchhandlung in einer anderen Form.

Im nächsten Jahr erreichen Sie erstmals die Marke von 50 Filialen. Wie ist der weitere Expansionsplan?

Unser Ziel ist es, an allen relevanten und gut frequentierten Standorten in der Deutschschweiz mit unseren Filialen präsent zu sein. Den hohen Rhythmus bei der Expansion werden wir auch in Zukunft beibehalten – es gibt noch einige interessante Lokalitäten, die wir prüfen. Für uns geht es nach wie vor darum, die Marktposition im Schweizer Buchhandel auszubauen und als Buchhändler über alle Kanäle die Nummer 1 in der Schweiz zu bleiben. Wir konzentrieren uns auf Flächen in Hochfrequenzlagen wie Einkaufszentren, Bahnhöfen oder regionalen Ballungszentren. Was die Größe betrifft, suchen wir aktuell eher kleinere Flächen, mit denen wir unserer Kundschaft ein kompetentes Sortiment bieten können.

Welche Zwischenbilanz ziehen Sie für das stationäre Geschäft und wie läuft das Weihnachtsgeschäft bislang an?

Aktuell sind wir gut unterwegs und über alle Verkaufskanäle zufrieden. Explizit zum Weihnachtsgeschäft können zurzeit keinen Aussagen gemacht werden – dazu ist es noch zu früh.

Und die Entwicklung des E-Commerce-Geschäfts im Jahr 2022?

Die Online-Bestellungen haben sich bei Orell Füssli im Vergleich zur gleichen Vorjahresperiode mehr als verdoppelt. Diese Tendenz hält an und zeigt weiterhin nach oben. Der Online-Vertriebskanal wird in Zukunft weiter wachsen und an Bedeutung gewinnen – auch für Orell Füssli Thalia.