Keine trockenen Lesungen

In Hachenburg wird es diesen Herbst schmackhaft: Die Hähnelsche Buchhandlung bietet ihren Kundinnen und Kunden 3 Veranstaltungen an, die auch die Geschmacksknospen glücklich machen sollen. Die im Westerwald gelegene Buchhandlung lockt damit Leute aus dem gesamten Umland – und das erstreckt sich immerhin bis zu den nächsten Großstädten Koblenz und Siegen. Mit diesem Programm will Inhaber Thomas Pagel seine Kunden diesen Herbst begeistern: