Die Tonies wagen sich nach Asien

Audio, Handel

Auf dem DACH-Markt sind die Tonies (früher Boxine) längst flächendeckend vertreten. Jetzt wagen CEO Markus Stahl und Patric Fassbender mit ihrem Team den Schritt in den asiatisch-pazifischen Raum: Ab dem 4. Oktober werden Tonieboxen und Tonies für alle Kinder in Hongkong erhältlich sein. Ein Teil der geplanten Internationalisierungs-Strategie, wie das Unternehmen mitteilt.

2018 startete Tonies seine internationale Expansion: Die Produkte sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz, in den USA, in Großbritannien und Irland, in Frankreich und nun auch in Hongkong erhältlich sowie über den europäischen Webshop auch in Spanien, Portugal, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. Insgesamt stieg der regionale Umsatzanteil außerhalb der DACH-Region deutlich von 9% im ersten Halbjahr 2021 auf 25% im ersten Halbjahr 2022.

Für den Markteintritt hat sich Tonies zusammengetan mit dem Marketing- und Vertriebspartner Jebsen Group.

Im Oktober werden die Produkte in Hongkong vorerst exklusiv bei Toys’R Us und J SELECT, dem eigenen Einzelhandelskonzept der Jebsen Group in Hongkong, verkauft, bevor sie an andere Einzelhandelspartner in ganz Hongkong vertrieben werde

Die Erfahrung von Jebsen bei der Entwicklung von Marken im Großraum China und ihr Netzwerk in der Region werde für einen erfolgreichen Markteintritt im asiatisch-pazifischen Raum von großem Nutzen sein, heißt es. Der Markteintritt erfolge mit einem von Tonies und Jebsen gemeinsam entwickelten Vertriebsmodell, das durch einen schlanken und effizienten Lieferansatz geprägt sei.