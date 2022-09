Oetinger-Kampagne in 2023 „WIR ist Zukunft“

Aus den Unternehmen

Die Verlagsgruppe Oetinger setzt in 2023 eine übergreifende Marketingkampagne unter dem Motto „WIR ist Zukunft“ um. Die Kampagne bündelt umsatzstarke Titel zu beliebten Reihen und Charakteren wie dem Sams, den Olchis oder Michel aus Lönneberga, die über das ganze Jahr verteilt erscheinen und alle das Thema Verbundenheit gemeinsam haben.

Gleich im Januar feiert die kleine Eule ihren zehnten Geburtstag unter dem Motto „Wir ist Freundschaft“, im Mai folgt Michel aus Lönneberga von Astrid Lindgren mit seinem 60jährigen Jubiläum. Ebenfalls im Mai feiert Erhard Dietl, der Schöpfer der Olchis, seinen 70. Geburtstag und Oetinger veröffentlicht neben Kindheitserinnerungen des Autors („Ein Vater, wie meiner“) auch neue Olchi-Geschichten – alles unter dem Slogan „Wir ist Familie“. Das Sams von Paul Maar blickt nächstes Jahr auf eine sechzigjährige Erfolgsgeschichte zurück. Und im Oktober erscheint mit „Die Farbe der Rache“ ein neuer Band der Tintenwelt-Weltbestseller-Reihe von Cornelia Funke.

Zu allen großen Jubiläen liefert Oetinger Aktionspakete mit Novitäten und Backlist in den Handel. Neben POS-Material enthalten alle Aktionspakete passendes Werbematerial wie Stickerkarten oder Postkarten.

Erstmals verzichtet Oetinger aus Gründen der Nachhaltigkeit auf einen umfangreichen Print-Sales-Folder und kooperiert stattdessen in besonderer Weise mit VLB-Tix. Alle Aktionen der Kampagne „WIR ist Zukunft“ bietet Oetinger in einem Leporello an, in dem die Themen und Aktionen lediglich kurz angeteasert sind. Genauere Informationen zu den enthaltenen Novitäten, Werbemitteln usw. sind über QR-Codes auf VLB-TIX zu finden. Die Aktionspakete und Titel werden digital angeboten und sind ausschließlich digital bestellbar.

Julia Bielenberg, Verlegerin der Verlagsgruppe Oetinger: „Wir wollen mit unserer Kampagne die Vernetzung unserer Gesellschaft und die positive Kraft, die daraus erwachsen kann, in den Mittelpunkt rücken. Das WIR macht uns stark und inspiriert uns dazu, gemeinsam etwas zu bewegen. Das gilt für unsere Gesellschaft, wie für unsere Branche und erst recht für unsere Geschichten. Denn Geschichten haben eine verbindende Kraft. Sie entführen uns in fremde oder fantastische Welten. Zeigen, wie wichtig Freundschaft und Familie sind. Und schenken uns Sichtweisen, auf die wir allein nicht gekommen wären. Wir haben unsere Jubiläen und Geburtstage 2023 unter das gemeinsame Motto ‚WIR ist Zukunft‘ gestellt, denn sie alle stehen für ein Miteinander, jedes und jeder auf seine Weise.“

Thilo Schmid, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing: „Nach dem großen Erfolg der Kampagne ‚So wollen wir leben‘ zum Thema Nachhaltigkeit in diesem Jahr, die zahlreiche Buchhandlungen zu besonderen Schaufenstern und Aktionen inspiriert hat, wollen wir mit der Kampagne ‚WIR ist Zukunft‘ auch 2023 unter ein verlagsübergreifendes Motto stellen. Wir danken dem Handel, der unsere Charaktere über so viele Jahre gemeinsam mit uns erfolgreich gemacht hat. Das wollen wir nächstes Jahr feiern. Gemeinsam können wir mehr erreichen. Wir freuen uns schon jetzt auf ein Jahr der Begegnungen, des Austauschs und des Miteinanders, denn WIR ist Zukunft.“