Thalia und Co.: Filialisten setzen auf Expansion

Trotz angespannter wirtschaftlicher Lage stehen die Zeichen für Handelsunternehmen auf Expansion. So hat es zumindest das EHI Retail Institute ermittelt. Demnach will die Hälfte der befragten Firmen ihr Netz bis zum Jahresende ausbauen. Statt wie einst zu Oberzentren und Shopping-Centern geht der Trend jetzt zu Fachmarktzentren und Quartierslagen.

Die Befunde spiegeln sich auf dem Buchmarkt wider. So hat der hiesige Buchhandelsmarktführer Thalia gerade seine weitere Expansion in Österreich angekündigt (s. Interview unten). Auch im Joint Venture Orell Füssli Thalia in der Schweiz werden kontinuierlich neue Flächen akquiriert.