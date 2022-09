Thalia baut Präsenz in Lübeck aus

Handel

Der Buchhandels-Marktführer Thalia setzt seinen Expansionskurs fort und stärkt seinen Standort in Lübeck. Im Frühjahr 2023 eröffnet Thalia an der Breiten Straße 81 eine neue Buchhandlung mit 450qm Verkaufsfläche.

Nachdem das Unternehmen lange gar nicht in der Hansestadt vertreten war, besetzte Thalia 2016 im Südwesten der Stadt zunächst eine 400 qm große Fläche im Einkaufszentrum Citti-Park (2016). Schon 2017 folgte dann im Norden der Stadt im Einkaufszentrum LUV Shopping eine zweite Fläche mit 400 qm.

Mit dem 3. Standort rückt Thalia nun mitten ins Stadtzentrum. „In den vergangenen Jahren konnten wir in Lübeck mit unseren Buchhandlungen bereits viele Kundinnen und Kunden für das Lesen und die Welt der Bücher begeistern. Daher

freuen wir uns umso mehr, ab 2023 mit einer weiteren Buchhandlung im Zentrum der Stadt präsent zu sein“, so Dennis Book, Vertriebsdirektor Thalia. Durch die Neueröffnung schafft Thalia in der Region neue Arbeitsplätze – künftig wird ein zehnköpfiges Team die Lübecker in der neuen Buchhandlung begrüßen.

Nach Übernahme des Ladenlokals am 1. Februar 2023 ist zunächst eine zweimonatige Umbauphase geplant. Die Eröffnung der Buchhandlung wird voraussichtlich im April 2023 erfolgen.

Die beiden bisherigen Standorte bleiben unverändert bestehen, heißt es bei Thalia.