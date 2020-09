Jay Shetty hat viele Fans

Bücher und Autoren

Wie findet man seinen eigenen Weg? Der Engländer Jay Shetty setzt sich mit dieser viele Menschen bewegenden Frage seit einigen Jahren insbesondere in Videos und seinem Podcast „On Purpose“ auseinander. Jetzt hat er sein erstes Buch geschrieben und ist damit ähnlich erfolgreich wie als Influencer in den sozialen Medien.

„Think Like a Monk“ ist in den USA (Simon & Schuster) und in Großbritannien (beim HarperCollins-Imprint Thorsons) jeweils auf Platz 2 eingestiegen. Die deutsche Übersetzung „Das Think Like a Monk-Prinzip – Finde innere Ruhe und Kraft für ein erfülltes und sinnvolles Leben“ ist Anfang September bei Rowohlt Polaris als Paperback und E-Book herausgekommen.

Obwohl erst 33 Jahre alt, hat Shetty schon ein bewegtes Leben hinter sich. Frisch nach dem Abschluss an der Wirtschaftshochschule gab der gebürtige Londoner seine Berufspläne spontan auf und wurde hinduistischer Mönch. Nach drei Jahren in Indien kehrte er nach Europa zurück, siedelte dann nach Los Angeles um und hat sich seither als Motivationslehrer einen Namen gemacht. Shetty ist außerdem ein einflussreicher Digitalstratege und gilt mit über 38,5 Mio Followern als einer der weltweit bekanntesten Social-Media-Influencer im Selfhelp-/Motivationsbereich. Seit dem Start eines eigenen Videokanals im Jahr 2016 haben seine über 400 viralen Weisheit- und Lebenskundevideos mehr als 8 Mrd Aufrufe verzeichnet. Auch sein Podcast „On Purpose“ über Selbstfindungsthemen wird weltweit von Millionen Menschen regelmäßig gehört.